El periodista Iván Mejía analizó la victoria de la Selección Colombia ante Ghana en el Mundial 2026 y destacó aspectos del funcionamiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, más allá del resultado final.

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Durante la transmisión de Radio Nacional, el comentarista resaltó que el equipo mostró capacidad de adaptación durante el partido, aunque lo comparó con el rendimiento visto en el duelo anterior.

“No fue el partido de Portugal donde el equipo mostró madurez y orden, el partido de hoy fue totalmente diferente. Colombia tuvo una inteligencia táctica de adaptarse”, señaló Mejía.

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El analista calificó el encuentro como un compromiso “camaleónico” por la variedad de estructuras utilizadas por la ‘Tricolor’ a lo largo de los 90 minutos.

“Un partido camaleónico le diría, porque tuvo cuatro esquemas durante los noventa minutos, arrancó teniendo la pelota, tratando de profundizar, pero en una jugada aislada marca el 1-0”, agregó.

Más allá del resultado, Mejía insistió en que el objetivo del equipo debe ser mayor: “Yo no quiero que goleen, yo quiero que queden campeones. Si se da por goleada, bien, pero lo importante es el camino”, afirmó.

Iván Mejía habló de falta de eficacia y de Luis Díaz

Iván Mejía también hizo énfasis en uno de los aspectos que considera clave a corregir de cara a las fases decisivas del torneo: la falta de efectividad frente al arco. Aunque Colombia provocó varias opciones claras de gol, el equipo no logró capitalizarlas.

“Nos faltó eficacia, ‘Lucho’ tuvo dos mano a mano. Una que le sacaron a Mojica… tuvimos cinco oportunidades, no metimos sino una, pero el 1-0 bastó”, puntualizó.

En ese sentido, el analista mencionó directamente a Luis Díaz como uno de los jugadores que tuvo oportunidades importantes para ampliar el marcador, en un partido donde la Tricolor pudo haber sido más contundente en el último cuarto de cancha.

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