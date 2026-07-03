La Selección Colombia continúa su camino en el Mundial 2026 y ya tiene programado su siguiente compromiso en la fase eliminatoria del torneo, donde buscará seguir soñando con una actuación histórica.

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(Vea también: Suiza hizo la tarea y clasificó a octavos del Mundial 2026)

El equipo de Néstor Lorenzo llega fortalecido luego de una destacada primera ronda, donde fue líder por encima de Portugal, un triunfo sobre Ghana en dieciseisavos y ahora se enfocará en el reto de los octavos de final.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Tricolor disputará su partido de octavos de final el próximo martes 07 de julio, en el [ESTADIO], a partir de las 3:00 de la tarde.

¿Contra quién juega Colombia?

El rival de Colombia será Suiza, después de su clara victoria contra Argelia, en la que derrotó 2-0 al conjunto africano.

El ganador avanzará a los cuartos de final del campeonato y se enfrentará al ganador de Argentina y [RIVAL].

Así fue el camino de Colombia

La Selección Colombia aseguró su presencia en los octavos de final gracias a una destacada actuación durante la fase de grupos, en la que mostró equilibrio, carácter y buen fútbol. Derrotó 3-1 a Uzbekistán, 1-0 al Congo y empató 0-0 contra la candidata Portugal.

Ahora buscará mantener ese rendimiento para seguir avanzando en la Copa del Mundo y acercarse a su mejor actuación histórica.

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