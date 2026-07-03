La Selección de Suiza confirmó su favoritismo y avanzó a los octavos de final del Mundial de 2026 luego de imponerse por 2-0 sobre Argelia en el BC Place de Vancouver. Con este resultado, el conjunto europeo selló su clasificación y puso fin al sueño del combinado africano en la competencia.

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El equipo dirigido por Murat Yakin tomó ventaja muy temprano en el compromiso. A los 10 minutos, Breel Embolo aprovechó una buena acción colectiva para abrir el marcador y darle tranquilidad a los suizos. Ya en el inicio del segundo tiempo, Dan Ndoye amplió la diferencia al minuto 46, un gol que terminó encaminando la clasificación.

Aunque Argelia intentó reaccionar con varios cambios ofensivos, no encontró la forma de superar la defensa suiza, que controló el encuentro durante gran parte del segundo tiempo y evitó mayores sobresaltos. El conjunto africano buscó descontar, pero careció de efectividad en los metros finales.

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INCREÍBLE LO QUE SE ERRÓ SUIZA Zakaria cruzó el centro, se pasó Zidane y NO SE EXPLICA CÓMO LE PIFIÓ Rieder a la definición.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nSFs2sVkgo — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Suiza en el Mundial 2026 y quién sería su rival?

Suiza aseguró un lugar en los octavos de final del Mundial de 2026. Su siguiente presentación será el martes 7 de julio a las 18:00 (hora Colombia) en el BC Place de Vancouver, escenario en el que disputará un cupo entre los ocho mejores del certamen.

El conjunto europeo aún espera conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Colombia y Ghana. El vencedor de esa llave se medirá con los dirigidos por Murat Yakin, en un duelo que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final del Mundial.

Toque filtrado de Vargas, jugadón de Manzambi sacándose rivales de encima, tirando el centro y GOL de Embolo, para poner el 1-0 de Suiza ante Argelia a los 10′ PT. ⚽ #ESPNMundial

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