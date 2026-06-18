Lo que parecía encaminado a convertirse en uno de los partidos más discretos de la segunda jornada del Mundial 2026 terminó con una goleada inesperada. Suiza derrotó 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium y dio un paso importante hacia los octavos de final, mientras que los balcánicos quedaron obligados a buscar una auténtica hazaña en la última fecha.

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El encuentro comenzó con pocas emociones y mucho estudio entre ambos equipos. Durante gran parte del primer tiempo, la posesión fue dominada por los suizos, que llegaron a rondar el 70 % de control del balón, aunque sin traducir esa superioridad en ocasiones claras de gol.

Bosnia, por su parte, apostó por el orden defensivo y por encontrar espacios al contragolpe. Sin embargo, tampoco logró inquietar con frecuencia el arco defendido por Gregor Kobel.

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Bosnia tuvo su oportunidad, pero Suiza golpeó primero

La segunda mitad ofreció un ritmo mucho más dinámico. El balón pasó con mayor frecuencia por las áreas y el partido comenzó a abrirse.

Los cambios hechos por el entrenador suizo surtieron efecto casi de inmediato. En una acción llena de rebotes dentro del área, Johan Manzambi apareció para conectar una volea que venció la resistencia de Nikola Vasilj y puso el 1-0. Ese gol cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Una expulsión y una ráfaga de goles sentenciaron el partido

La situación de Bosnia empeoró pocos minutos después. Tarik Muharemovic derribó a Breel Embolo cuando el atacante se escapaba rumbo al arco y vio la tarjeta roja por ser el último hombre.

Con superioridad numérica, Suiza encontró los espacios que no había tenido durante más de una hora de partido.

Al minuto 83 llegó el segundo tanto gracias a Vargas, que culminó una rápida transición ofensiva para ampliar la diferencia y empezar a sentenciar la historia.

Bosnia intentó reaccionar pese a la desventaja numérica, pero quedó expuesta en defensa. Esa situación fue aprovechada nuevamente por Johan Manzambi, que firmó su doblete personal tras otra jugada de contragolpe y puso el 3-0.

Cuando parecía que los suizos completarían una noche perfecta, Hermin Mahmic descontó en una acción de pelota quieta y maquilló el resultado para los balcánicos. ¡Golazo de volea!

Sin embargo, todavía faltaba una última emoción. En tiempo añadido, Suiza dispuso de un penalti que fue transformado por Granit Xhaka, quien selló el definitivo 4-1 y celebró su primer gol del torneo.

Acá, los goles del juego:

Con este resultado, Suiza sumó sus primeros tres puntos luego del inesperado empate frente a Qatar y quedó bien posicionada para pelear la clasificación a los octavos de final.

Bosnia, en cambio, quedó contra las cuerdas. Los dirigidos por Sergej Barbarez deberán derrotar a Qatar en la última jornada y esperar otros resultados para seguir soñando con avanzar en la Copa del Mundo.

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