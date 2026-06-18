Cuando juega la Selección Colombia, el país parece detenerse por unas horas. Las oficinas se vacían, los grupos de amigos se reúnen y miles de personas repiten los mismos rituales que, según creen, pueden ayudar a inclinar la balanza a favor de la Tricolor.

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Sentarse en el mismo puesto, usar la camiseta que acompañó una victoria importante o repetir una rutina previa al partido son algunas de las costumbres que se han transmitido entre generaciones. Dentro de esa lista también aparece una práctica que durante años ha estado presente en muchos hogares: el baño con sal marina para atraer la buena suerte.

Los rituales que acompañan a los hinchas colombianos

Más allá de las supersticiones, estas tradiciones se han convertido en parte de la cultura futbolera del país. Cada Mundial revive historias de aficionados convencidos de que ciertos hábitos ayudan a mantener la racha positiva del equipo nacional.

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La pasión por el fútbol ha dejado momentos imborrables para los colombianos, pero también recuerdos de ocasiones en las que el sueño pareció escaparse por detalles mínimos. Por eso, muchos aficionados siguen aferrándose a esos pequeños rituales que les permiten sentirse parte del juego, incluso desde casa.

Una tradición popular inspiró un nuevo lanzamiento

Aprovechando el ambiente que rodea al Mundial 2026, Refisal decidió trasladar esa costumbre popular a un producto de edición limitada.

La compañía lanzó un jabón elaborado con sal marina que toma como referencia una práctica ampliamente conocida entre quienes creen en la energía positiva antes de eventos importantes.

El producto llega acompañado de mensajes inspirados en expresiones habituales del fútbol colombiano, con frases que apelan a la confianza y al optimismo de los aficionados durante el campeonato.

El Mundial también se vive fuera de la cancha

La iniciativa refleja cómo el fútbol sigue siendo uno de los fenómenos culturales con mayor capacidad para unir a los colombianos. Más allá de los resultados, cada partido termina acompañado por tradiciones, cábalas y costumbres que hacen parte de la experiencia de ser hincha.

En medio de la expectativa por el desempeño de la Selección Colombia, estas prácticas vuelven a ocupar un lugar especial en reuniones familiares, encuentros con amigos y conversaciones en redes sociales, donde la suerte sigue siendo una invitada habitual cada vez que rueda el balón.

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