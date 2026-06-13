Qatar rescató un empate 1-1 frente a Suiza en un dramático cierre de partido por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El encuentro parecía completamente controlado por los europeos, que dominaron gran parte del juego y estuvieron cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, pero dejaron escapar el triunfo en el tiempo añadido.

El conjunto suizo abrió el marcador al minuto 17 gracias a un penal convertido por Breel Embolo, después de una acción sancionada tras una mala salida del arquero qatarí Mahmoud Abunada.

Desde ese momento, Suiza tomó el control del partido, generó múltiples llegadas y encontró en Abunada a la gran figura del compromiso, evitando una diferencia mayor con varias atajadas decisivas.

Lee También

Durante el segundo tiempo, Suiza mantuvo el dominio territorial y dispuso de oportunidades claras con jugadores como Granit Xhaka y el propio Embolo, pero no logró sentenciar el encuentro.

Qatar, con pocas aproximaciones y más enfocado en resistir, apostó por esperar una oportunidad final.

Cuando parecía consumada la victoria suiza, llegó el golpe inesperado: al minuto 90+4, Boualem Khoukhi conectó un potente cabezazo tras un centro desde la izquierda y decretó el 1-1 definitivo.

El tanto desató la celebración qatarí y dejó a Suiza con sensación de frustración por haber desperdiciado numerosas ocasiones. Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en el inicio del Grupo B del Mundial 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z