Canadá inicia este viernes uno de los capítulos más importantes de su historia futbolística. El seleccionado norteamericano, anfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México, hará su estreno en el torneo frente a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto, con la ilusión de conseguir una victoria que también tendría un valor simbólico: sería la primera de Canadá en una Copa del Mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Partidos del Mundial de este viernes 12 de junio: ¿cuáles son los encuentros?)

La expectativa es enorme en territorio canadiense. Más allá de la localía, el equipo llega respaldado por una generación que ha elevado el nivel competitivo del país en los últimos años.

Nombres como Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio lideran un grupo que combina velocidad, intensidad y una propuesta ofensiva que ha despertado grandes expectativas entre sus aficionados.

Lee También

Al frente estará una Bosnia y Herzegovina que vuelve al escenario mundialista después de 12 años de ausencia. El conjunto europeo logró su clasificación tras superar a Italia en los playoffs y aterriza en Canadá con la intención de convertirse en una de las sorpresas del Grupo B. Su principal referente sigue siendo Edin Džeko, quien a sus 40 años continúa siendo el capitán y símbolo de una selección que apuesta por la experiencia y el orden táctico.

3:10 p.m 2026-06-12T15:10:47-05:00 ID: kcvfe Inicia el segundo tiempo ¿Remontará Canadá?

2:52 p.m2026-06-12T14:52:40-05:00 ID: jnsov Finaliza la primera parte. Canadá cae 0-1 ante Bosnia.

2:44 p.m2026-06-12T14:44:45-05:00 ID: qdvkz 41′: Canadá superá en posesión a Bosnia Los locales buscan el empate y superan a su rival en posesión de pelota, pero no encuentra la meta.

2:28 p.m2026-06-12T14:28:49-05:00 ID: cxzem 26′: Bosnia es superior a Canadá por el momento El cuadro europeo arremete contra los norteamericanos y supera en remates al arco.

2:23 p.m2026-06-12T14:23:23-05:00 ID: hnmgx 20′: GOOOOOOOOL DE BOSNIA Jovo Lukić pone el primero de cabeza y deja fríos a los locales.

2:13 p.m2026-06-12T14:13:15-05:00 ID: fcape 10′: juego dividido en Toronto De momento, el equipo que más intenta es Bosnia, por su parte, Canadá aprovecha los contragolpes.

2:00 p.m2026-06-12T14:00:36-05:00 ID: ccfqk INICIA EL PARTIDO EN TORONTO.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.