Por: El Colombiano

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Canadá también vive la emoción del fútbol y, con una impresionante inauguración, quedó lista para el arranque de las competencias que tendrán a las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

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En las calles de Toronto, los seguidores locales y los aficionados de Bosnia-Herzegovina viven un ambiente de alegría, mucho color y fiebre de fútbol.

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El estadio BMO de la ciudad canadiense no fue ajeno a la cita especial y, contrario a lo que se decía de que no había un ambiente futbolero, la inauguración atrajo a los miles de asistentes y a millones de televidentes.

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Sin embargo, no estuvo exenta de fallos, como un globo gigante en forma de la Copa del Mundo que se pinchó y el cual tuvieron que bajar. Otras de las críticas que hubo una supuesta baja emoción por parte de los espectadores. Por el contrario, los más optimistas sí mostraron su felicidad por el evento; pese a los problemas técnicos, destacaron los ‘shows’ musicales y artísticos que hubo.

Inclusive, la discusión se centró en si logró superar la apertura que se llevó a cabo en México, en la que Shakira fue la estelar.

¡EL MUNDIAL LLEGÓ A CANADÁ! Impresionante el inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto, en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pCeOloRR9f — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla 😭 la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo — nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026

Así son las formaciones de Canadá y Bosnia:

Today’s starters, presented by @GE_Appliances 🍁 JD and Tani up top

🍁 Max is in goal

🍁 Staqs captains the side LET’S GO CANADA!#CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/UsbLKh2AVz — CANMNT (@CANMNT_Official) June 12, 2026

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