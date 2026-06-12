Entre las historias más curiosas que deja el Mundial 2026 aparece la de Sergej Barbarez. El actual seleccionador de Bosnia y Herzegovina no solo tuvo una destacada carrera como futbolista en Alemania, sino que también protagonizó un inesperado giro de vida al convertirse en jugador profesional de póker después de colgar los guayos.

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Ahora, años después de aquella aventura lejos de las canchas, lidera a Bosnia en una nueva participación mundialista, luego de conseguir una de las clasificaciones más celebradas en la historia reciente del país.

Sergej Barbarez fue figura del fútbol alemán

La carrera de Barbarez comenzó en el Velez Mostar, uno de los clubes más tradicionales de la antigua Yugoslavia, cuando todavía no existía Bosnia. Luego Su talento pronto llamó la atención en Alemania, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional.

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El bosnio pasó por equipos como Hannover 96, Unión Berlín y Hansa Rostock antes de llegar al Borussia Dortmund, uno de los clubes más importantes del país.

Posteriormente se convirtió en una figura del Hamburgo, donde pasó seis temporadas y construyó gran parte de su legado futbolístico. Su último destino como jugador fue el Bayer Leverkusen, club en el que cerró una carrera marcada por su capacidad goleadora y liderazgo dentro del campo.

Paralelamente, se consolidó como una de las referencias históricas de la selección de Bosnia y Herzegovina.

Del fútbol profesional a las mesas de póker

Después de anunciar su retiro, Barbarez sorprendió a muchos aficionados al alejarse completamente de los banquillos y los despachos deportivos. En lugar de iniciar una carrera como entrenador o directivo, decidió dedicarse al póker.

Durante varios años participó en torneos presenciales y acumuló premios que superaron los 143.000 dólares, según registros citados por AS.

Su incursión fue tan constante que diversos medios dedicados al póker llegaron a catalogarlo como un jugador profesional. De hecho, el medio deportivo DAZN señala que en uno de esos torneos se embolsilló más de 20.000 dólares.

De jugador profesional de poker… A SELECCIONADOR EN EL MUNDIAL 👀 Disfruta de #TrendingMundial en el canal DAZN Mundial: https://t.co/RjsKPsNQ3g#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NT4AeZJzKv — DAZN España (@DAZN_ES) June 9, 2026

Sin embargo, aquella etapa terminó convirtiéndose en un capítulo más dentro de una carrera llena de cambios inesperados.

Sergej Barbarez regresó al fútbol y llevó a Bosnia al Mundial

El regreso de Barbarez al deporte llegó en 2024, cuando fue nombrado seleccionador de Bosnia y Herzegovina. Su misión era ambiciosa: devolver al país a una Copa del Mundo. Dos años después cumplió el objetivo.

El 31 de marzo de 2026, Bosnia aseguró su clasificación al Mundial al superar a Italia en el repechaje, un resultado que tuvo enorme repercusión por tratarse de una selección que enfrentó a una de las grandes potencias históricas del fútbol.

Gracias a esa victoria, los bosnios obtuvieron su boleto a la Copa del Mundo y quedaron ubicados en el grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

Ahora, mientras Bosnia inicia una nueva aventura mundialista, Barbarez suma otro capítulo singular a una trayectoria que ha pasado por estadios repletos, mesas de póker y, finalmente, el banquillo de una selección que vuelve a soñar en grande.

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