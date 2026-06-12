Por: Noticiero 90 minutos

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con una jornada marcada por el debut de dos de los países anfitriones del torneo: Canadá y Estados Unidos. Tras el arranque oficial del campeonato el jueves, cuando México venció a Sudáfrica y Corea del Sur superó a República Checa, la atención se traslada ahora a los demás de Norteamérica, donde se vivirán dos compromisos correspondientes a la fase de grupos.

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Asimismo, el primer encuentro del día tendrá como protagonista a Canadá, que se medirá ante Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto. El conjunto canadiense buscará aprovechar la condición de local para comenzar con pie derecho su participación en el Grupo B. Mientras que los europeos intentarán dar la sorpresa en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo. El partido está programado para las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

Antes del compromiso deportivo, Toronto será sede de una ceremonia inaugural especial que incluirá presentaciones artísticas y culturales para celebrar el inicio de la participación canadiense en la Copa del Mundo. El espectáculo forma parte de las actividades organizadas por la FIFA en cada uno de los países anfitriones.

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Más partidos del Mundial hoy viernes

Más tarde, Estados Unidos hará su estreno frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El duelo, correspondiente al Grupo D, genera gran expectativa debido al crecimiento futbolístico de ambas selecciones en los últimos años. Los estadounidenses esperan comenzar con una victoria ante su afición, mientras que los paraguayos aspiran a sumar puntos valiosos desde la primera fecha. El encuentro se disputará a las 8:00 de la noche, hora colombiana.

🇺🇸 — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) June 12, 2026

Con estos dos partidos, el Mundial 2026 continúa tomando ritmo en una edición histórica que reúne a 48 selecciones y que se desarrolla simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá.

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