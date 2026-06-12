Un curioso y sorpresivo momento protagonizado por un periodista coreano en México se ha vuelto viral, justo en medio de la expectativa mundial por el inicio de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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El hecho, que quedó registrado en video, muestra cómo el comunicador fue interrumpido de manera inesperada mientras hacía un informe en vivo.

En las imágenes se observa al comunicador haciendo un reporte desde una de las sedes del torneo. Todo transcurría con normalidad hasta que, de forma repentina, una mujer se acerca por detrás y lo abraza, tomándolo completamente por sorpresa.

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El gesto desconcertó al reportero, quien claramente no esperaba la intervención. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió segundos después, cuando la mujer, sin mediar muchas palabras, se inclinó y le dio un beso, causando una reacción aún más evidente de nerviosismo en el comunicador.

Acá, el video de lo sucedido:

월드컵 현지 리포팅 진행하던 중 유쾌한 해프닝

멕시코 지금 당장 갈 사람 손..🙌🏻 pic.twitter.com/Wb3DocUSjg — 장군파파 (@travelman777) June 11, 2026

Luego del inesperado beso, la mujer le preguntó al periodista de dónde era, mientras él, visiblemente nervioso, intentó mantener la compostura frente a la cámara. Aunque no se alcanzó a escuchar con claridad toda la conversación, el lenguaje corporal del reportero dejó ver que la situación lo tomó desprevenido e incluso lo intimidó.

El video no tardó en hacerse viral y ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios lo han tomado con humor, destacando lo insólito del momento en plena cobertura de un evento deportivo de talla mundial.

Sin embargo, otros han señalado que este tipo de situaciones también pueden resultar incómodas o inapropiadas, especialmente cuando ocurren sin consentimiento durante el ejercicio profesional de un periodista.

El episodio ocurrió en el contexto de la antesala del Mundial 2026, considerado el evento deportivo más importante del planeta, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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