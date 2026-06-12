El Mundial 2026 ya tiene una de esas jugadas que ningún futbolista quiere protagonizar. El paraguayo Damián Bobadilla quedó registrado en la historia de la Copa del Mundo al marcar el primer autogol del torneo durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

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La acción se produjo apenas a los siete minutos del encuentro y tuvo como gran protagonista previo a Christian Pulisic, figura del equipo estadounidense, quien desató el peligro con una jugada individual por la banda izquierda.

Lo que parecía un centro más terminó convirtiéndose en una anotación que abrió el marcador y dejó a Bobadilla como uno de los nombres más comentados del arranque mundialista.

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¡UNA PICARDÍA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevó puesta la pelota y marcó en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7′ PT. ⚽ #ESPNMundial

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Así fue el primer autogol del Mundial 2026

La jugada nació por el sector izquierdo del ataque estadounidense.

Pulisic recibió la pelota, encaró a la defensa paraguaya y dejó atrás a dos rivales con una notable acción individual. Luego ingresó al área y sacó un centro rasante que atravesó una zona de máximo riesgo.

En su intento por despejar el peligro, Damián Bobadilla terminó impactando el balón de manera desafortunada y lo envió al fondo de su propia portería.

La anotación significó el 1-0 parcial para Estados Unidos y quedó registrada como el primer autogol de la Copa del Mundo 2026.

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