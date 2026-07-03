Colombia no quiere regresar a casa y desde temprano se enfoca en seguir viva en el Mundial 2026 gracias al talento de Jhon Arias. El atacante nacional abrió el marcador contra Ghana en los dieciseisavos de final.

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La jugada se dio sobre el minuto 14 de juego cuando Luis Javier Suárez, quien entró por la lesión de Jhon Córdoba, recibió un balón largo para irse por la banda derecha. Pese a que lo presionaron, el delantero del Sporting Lisboa mandó un centro en el que Luis Díaz arrastró la marca.

Mientras la defensa africana se enfocaba en el guajiro, Arias entró por la espalda y metió un derechazo recostado contra el palo izquierdo, dejando sin chances al portero Lawrence Ati Zigi.

El gol desató el júbilo en las tribunas del estadio de Kansas City, que está copado casi en su mayoría por hinchas colombianos. Los jugadores ‘cafeteros’ corrieron a celebrar con Arias y se enfocaron inmediatamente en no dejarse empatar y ampliar el marcador.

El ganador de esta llave enfrentará a Suiza en los octavos de final, que hizo la tarea al eliminar 2-0 a Argelia en la noche del 2 de julio.

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