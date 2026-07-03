El estadio de Kansas City vivió uno de los momentos más emocionantes de la jornada mundialista cuando miles de aficionados colombianos entonaron al unísono el himno nacional, minutos antes del inicio del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Vestidos con camisetas amarillas y ondeando banderas tricolores, los seguidores colombianos hicieron sentir a la Selección como si jugara en casa. La fuerza con la que se escuchó el himno recorrió cada rincón del escenario deportivo y puso el ambiente perfecto para un compromiso decisivo en la Copa del Mundo.

Las imágenes captadas desde las tribunas muestran un estadio completamente entregado a la ‘Tricolor’. Los cánticos y la emoción de los aficionados acompañaron la salida de los jugadores al terreno de juego, en una demostración del respaldo que ha recibido el equipo durante todo el torneo.

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Llenamos el Estadio Azteca y pusimos a retumbar el himno de Colombia. Que belleza hermano, piel de gallina 🥹.pic.twitter.com/ygpbEKADDE — Futbismo (@futbismo) June 18, 2026

Con ese impulso desde las gradas, Colombia saltó a la cancha para enfrentar a Ghana con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del Mundial. El ambiente vivido en Kansas City volvió a evidenciar la pasión de la hinchada colombiana, que convirtió la previa del encuentro en una auténtica fiesta futbolera.

Jhon Arias abre el marcador y pone a soñar a Colombia frente a Ghana

La Selección Colombia encontró rápidamente la recompensa a su buen inicio de partido. Al minuto 14, Jhon Arias apareció dentro del área para definir con precisión y vencer al arquero de Ghana, desatando la celebración de los miles de aficionados colombianos presentes en el estadio de Kansas City.

La jugada nació por el costado derecho con una gran acción de Luis Suárez, quien envió un centro preciso para que Arias llegara al espacio y definiera con un remate certero, poniendo el 1-0 en el marcador en este duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¡BRAZOS ARRIBA Y GRITO DE GOL PARA EL MÍSTER! Así vivió Néstor Lorenzo el 1-0 de Colombia frente a Ghana.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kb0IJabY2a — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

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