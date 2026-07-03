En medio de un partido cargado de intensidad y tensión, la Selección Colombia estuvo cerca de aumentar el marcador ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un gol que pudo significar mayor tranquilidad en el marcador terminó siendo invalidado por una decisión milimétrica.

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La jugada nació de una recuperación clave de Luis Javier Suárez, quien logró hacerse con el balón en zona ofensiva y cedérselo a Gustavo Puerta. El mediocampista, con visión de juego, aguantó la pelota el tiempo justo para esperar la proyección de Jefferson Lerma, que apareció por la espalda de la defensa rival como una opción clara de ataque.

Puerta entregó el balón a Lerma, quien intentó rematar al arco, pero su ejecución terminó convirtiéndose en un centro que tomó dirección hacia el área.

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Allí apareció Luis Díaz, que con determinación se lanzó hacia adelante para impactar el balón y enviarlo al fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores colombianos.

Acá, el video de la jugada:

NO LO DEJARON FESTEJAR: Lucho Díaz marcó el 2-0 para Colombia ante Ghana, pero fue anulado por offside. ⚽ #ESPNMundial

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Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Tras la revisión de la jugada, se determinó que el extremo colombiano, actualmente en el Bayern Múnich, se encontraba en posición adelantada por unos centímetros al momento del contacto. La decisión arbitral anuló la anotación y dejó sin efecto lo que habría sido el segundo gol del combinado nacional.

La acción generó frustración en el equipo y en los aficionados, ya que la diferencia fue mínima y cambió el rumbo emocional del encuentro. De esta manera, el marcador se mantuvo 1-0 a favor de Colombia, en un partido que siguió abierto y lleno de incertidumbre tras la decisión arbitral.

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