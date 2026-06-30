La Selección de Francia ratificó este martes su condición de favorita al título del Mundial de 2026 al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Suecia, en un compromiso disputado en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Didier Deschamps dominó de principio a fin y aseguró su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Paraguay el próximo sábado 4 de julio en Filadelfia.

Sigue a PULZO en Discover

La gran figura del encuentro volvió a ser Kylian Mbappé, autor de un doblete a los minutos 45 y 74, mientras que Bradley Barcola completó la goleada. El conjunto francés incluso pudo ampliar la ventaja, ya que en el primer tiempo estrelló dos remates en los postes y generó múltiples oportunidades de gol ante una Suecia que nunca encontró la manera de reaccionar.

(Vea también: A los jugadores de Ghana les prometieron jugoso premio si le ganan a Colombia en el Mundial 2026)

Con sus dos anotaciones, Mbappé alcanzó un nuevo hito en la historia de las Copas del Mundo. El delantero del Real Madrid superó al alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 goles en mundiales, y quedó como el tercer máximo goleador histórico del torneo. Además, quedó a solo un tanto de igualar los 19 goles del argentino Lionel Messi en esa clasificación.

Lee También

El primer tanto de Mbappé, tras una jugada colectiva con Ousmane Dembélé y Michael Olise, dio paso a uno de los momentos más emotivos de la jornada. Todo el plantel francés corrió a abrazar al técnico Didier Deschamps, cuya madre falleció la semana pasada en Francia, en una celebración que conmovió a los aficionados presentes en el MetLife Stadium y reflejó la unión del equipo antes de afrontar la fase definitiva del campeonato.

* Pulzo.com se escribe con Z