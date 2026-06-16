Noruega comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de 2026 al imponerse por 4-1 sobre Irak en el Gillette Stadium de Foxborough, en Estados Unidos. La gran figura del compromiso fue Erling Haaland, quien marcó dos goles y lideró la contundente victoria de los escandinavos en un grupo que también integran Francia y Senegal.

Sigue a PULZO en Discover

El conjunto noruego abrió el marcador a los 29 minutos gracias a una gran jugada colectiva. Antonio Nusa habilitó a David Moller Wolfe por la banda izquierda y este envió un centro rasante que encontró a Haaland en el segundo palo. El delantero del Manchester City se lanzó al suelo para empujar el balón y anotar el primer tanto del encuentro.

(Vea también: Mundial 2026: Bogotá toma medidas para los hinchas de Colombia y anuncia cambios en Transmilenio)

Irak reaccionó antes del descanso y consiguió el empate al minuto 39. Amir Al Ammari recibió por el costado izquierdo y lanzó un centro preciso al área para que Aymen Hussein ganara en el juego aéreo y superara al portero Orjan Nyland, devolviendo la ilusión a los asiáticos.

Lee También

Sin embargo, la igualdad duró poco. A los 43 minutos, un error entre el defensor Aymen Tahseen y el arquero Jalal Hassan terminó siendo aprovechado por Haaland, quien capturó un rebote dentro del área y marcó su segundo gol de la noche para devolverle la ventaja a Noruega antes del entretiempo.

La tranquilidad para los europeos llegó en la segunda mitad. Al minuto 76, el defensor Leo Ostigaard, que había ingresado desde el banco, conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Martin Odegaard y amplió la diferencia. Cuando el partido agonizaba, Haaland volvió a ser protagonista al asistir de cabeza a Kristian Thorstvedt, quien selló el definitivo 4-1 en el tiempo de reposición.

Con este resultado, Noruega arrancó con tres puntos y quedó en la pelea por el liderato del Grupo I junto a Francia, que más temprano había derrotado 3-1 a Senegal con una destacada actuación de Kylian Mbappé. En la próxima jornada, los noruegos enfrentarán a Senegal, mientras que Irak tendrá una difícil prueba frente al combinado francés.

Tabla grupo I Mundial 2026

Equipo Puntos Diferencia de gol Noruega 3 3 Francia 3 2 Senegal 0 -2 Irak 0 -3

* Pulzo.com se escribe con Z