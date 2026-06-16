Este martes 16 de junio se conoció una información que podría afectar el camerino de la selección portuguesa: el entrenador español Roberto Martínez no continuará al frente del equipo europeo una vez concluido el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Según múltiples reportes periodísticos coincidentes, el técnico de 52 años ha tomado la decisión de no renovar su contrato, que expira al término del torneo.

La información fue revelada por el periodista Ben Jacobs, especialista en el mercado de fichajes, quien indicó que Martínez “ya ha decidido no renovar su contrato, que expira tras el torneo. Está abierto a un regreso a la Premier League, pero tampoco ha descartado tomar otro puesto internacional”.

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BREAKING: Roberto Martinez will leave Portugal after this World Cup regardless of how the team performs. Martinez has already decided not to renew his contract, which expires after the tournament. He is open to a Premier League return, but hasn't ruled out taking another… pic.twitter.com/V3dr45VfCT — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2026

Martínez asumió el cargo en enero de 2023, reemplazando a Fernando Santos. Desde entonces, ha dirigido alrededor de 40 partidos con un porcentaje de victorias cercano al 70 %, el más alto en la historia de la selección lusa.

Bajo su mando, Portugal conquistó la Uefa Nations League 2025 al vencer en la final a España, clasificó de forma temprana a la Eurocopa 2024 y al Mundial 2026, y estableció récords como la mayor goleada en la historia del equipo (9-0 ante Luxemburgo) y el registro más rápido para alcanzar los 100 goles bajo un mismo entrenador.

A pesar de la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Francia en penaltis, el balance general es positivo. El equipo combina experiencia y juventud, con figuras como Cristiano Ronaldo (quien disputaría presumiblemente su último Mundial), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Vitinha, Joao Neves y Rafael Leao, entre otros.

Portugal llega al Mundial como una de las candidatas al título, encuadrada en el Grupo K junto a Colombia, RD Congo y Uzbekistán.

En declaraciones recientes, Martínez ha evitado hablar de su futuro inmediato, centrándose en la preparación del equipo. “Estoy con la selección porque quería vivir un Mundial. Estamos con la preparación y no es momento de pensar en lo que venga después”, señaló en mayo.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida del técnico. Fuentes indican que, si bien hay satisfacción con su trabajo, la decisión parece ser personal de Martínez luego de más de tres años al mando. Su contrato formalmente finaliza a finales de julio de 2026.

Portugal debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio ante Congo en Houston. El foco actual del equipo y de su entrenador está exclusivamente en la competición. “Portugal está preparado para hacer historia”, ha afirmado Martínez en las últimas semanas, subrayando la mentalidad competitiva del grupo.

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