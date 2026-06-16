Kylian Mbappé continúa escribiendo su nombre en los libros de historia del fútbol mundial. En el partido inaugural de Francia contra Senegal en el Mundial 2026, el delantero francés marcó un doblete que no solo le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de su selección en las Copas del Mundo, sino que lo elevó a compartir el tercer lugar en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos del torneo.

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Con este logro, Mbappé alcanzó los 14 goles en Mundiales, en apenas 15 partidos disputados. De esta manera, igualó la marca de Gerd Müller (14 goles en 13 partidos) y se ubicó por detrás de Miroslav Klose (16 goles en 24 partidos) y Ronaldo (15 goles en 19 partidos). El listado histórico actual queda de la siguiente manera:

Miroslav Klose: 16 goles (24 PJ). Ronaldo: 15 (19 PJ). Gerd Müller: 14 (13 PJ). Kylian Mbappé: 14 (15 PJ). Just Fontaine: 13 (6 PJ). Lionel Messi: 13 (26 PJ). Pelé: 12 (14 PJ).

Con ese doblete ante Senegal no solo superó los 13 goles de Lionel Messi, sino que también dejó atrás los 12 de Pelé, consolidando a Mbappé como uno de los delanteros más letales en la historia de la máxima cita del fútbol.

A sus 27 años, Mbappé llega a este hito con una trayectoria impresionante. Campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 (donde fue Bota de Oro), el atacante del Real Madrid ha demostrado una consistencia goleadora envidiable en la Copa del Mundo. Su promedio de goles por partido en esta competencia es notablemente alto, superando incluso a algunas leyendas en eficiencia.

Lo más impresionante es el futuro que le espera. Con al menos dos Copas del Mundo más por delante (2030 y 2034), Mbappé tiene la oportunidad única de alargar considerablemente este récord.

A diferencia de muchos de los nombres que lo preceden, que ya han colgado los botines, el francés está en plena madurez futbolística y con un físico que le permite mantener un alto rendimiento.

El contexto del partido contra Senegal resalta aún más la magnitud del momento. Francia ganó 3-1, con Mbappé abriendo el marcador y sellando el triunfo en los minutos finales. Este resultado posiciona a ‘Les Bleus’ como serios candidatos al título, y Mbappé, como su principal arma ofensiva.

Desde su debut en 2018, Mbappé ha evolucionado de una promesa a una estrella consolidada. Su velocidad, definición y capacidad para decidir partidos en instancias clave lo han colocado en conversaciones sobre los mejores jugadores de su generación.

Superar a Messi en goles mundialistas añade un capítulo más a su legado, aunque ambos jugadores han mostrado admiración mutua a lo largo de los años.

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