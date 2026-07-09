La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aún no está asegurada. Aunque el dirigente aspira a mantenerse en la presidencia, será hasta la asamblea programada para el próximo 28 de agosto cuando se conozca si seguirá liderando el organismo, en medio de un debate jurídico sobre los límites de la reelección en los órganos de administración de las entidades deportivas.

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La discusión gira alrededor del número de periodos que ha ejercido Jesurún. La normativa establece que un dirigente puede permanecer hasta tres periodos consecutivos de cuatro años, es decir, un máximo de 12 años continuos. Sin embargo, existen posiciones encontradas sobre si el actual presidente de la FCF completa dos o tres periodos, teniendo en cuenta que asumió el cargo en 2015 tras la salida de Luis Bedoya por el escándalo del ‘Fifagate’.

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El debate se basa en el Decreto 1228 de 1995, que regula la reelección de los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos. Mientras algunos dirigentes sostienen que únicamente deben contabilizarse los periodos en los que Jesurún fue elegido directamente por la asamblea de la Federación, otros consideran que su condición de presidente de la Dimayor y, por ende, primer vicepresidente de la FCF, también debe contar dentro del límite establecido por la ley.

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¿Qué dijo Ministerio del Deporte sobre continuidad de Ramón Jesurún en la FCF?

En medio de la controversia, el Ministerio del Deporte ya se pronunció sobre el tema el pasado 2 de marzo. La cartera aclaró que la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control no tiene competencia para emitir conceptos previos o vinculantes sobre una situación que todavía no se ha concretado y que depende de las decisiones autónomas de la Federación Colombiana de Fútbol. No obstante, existe expectativa por la postura que pueda adoptar la nueva ministra, Juliana Gutiérrez, una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

Según Gabriel Meluk, la controversia ya comenzó a provocar movimientos dentro de los clubes profesionales. El presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte por la inscripción de Jesurún en el Comité Ejecutivo, al considerar que el dirigente ya habría cumplido el número máximo de periodos permitidos.

🚨CONFIRMADO‼️

Presidente @Cucutaoficial, Jose Augusto Cadena, me confirma que presentó recurso de reposición contra @MinDeporteCol por inscripción de Ramón Jesurún en comité ejecutivo @FCF_Oficial por períodos ya cumplidos. Supe que ligas Valle, Huila y C/marca pensaban igual. — Gabriel Meluk (@MelukLoCuenta) July 9, 2026

Mientras se acerca la asamblea del 28 de agosto, también quedaron definidos los representantes que integrarán el nuevo Comité Ejecutivo, a la espera de su ratificación. La Dimayor renovó parte de su representación con el ingreso de Alejandro Arteta y Óscar Astudillo, mientras que Carlos Mario Zuluaga conservará su puesto como vicepresidente. Por su parte, la Difútbol eligió a Juan Fernando Mejía y ratificó a Jaime Ordóñez, en una cita que será determinante para definir el futuro de la dirigencia del fútbol colombiano.

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