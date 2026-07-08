La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 también dejó un resultado histórico para Caracol Televisión. El canal informó que registró las cifras de audiencia más altas de sus coberturas mundialistas, impulsadas por los cinco partidos disputados por la Tricolor.

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De acuerdo con datos de IBOPE compartidos por el canal, el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, que marcó el debut del equipo nacional el 17 de junio, se convirtió en el partido con mayor audiencia registrada en la historia de sus transmisiones de una Copa del Mundo.

Ese compromiso alcanzó un share de 72,7 %, lo que significa que cerca de siete de cada diez televisores encendidos estaban sintonizando la señal de Caracol, además de un rating de personas de 23,9 %.

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Más de 41 millones de personas siguieron el Mundial por Caracol

Durante el campeonato, Caracol reportó un rating promedio de 11,4 % y un share de 63 %, cifras que, según el canal, representan una audiencia acumulada de más de 41 millones de personas.

La televisora destacó que estos resultados se alcanzaron en un escenario con mayor competencia que en ediciones anteriores del Mundial, debido a la presencia de plataformas de streaming, señales por cable y otros servicios de transmisión.

El Mundial también impulsó las plataformas digitales del canal

El impacto del torneo también se reflejó en el ecosistema digital de Caracol. Según las cifras entregadas por la compañía, sus plataformas acumularon más de 1.400 millones de visualizaciones, 127 millones de reproducciones y 59 millones de interacciones durante la cobertura del Mundial.

Dentro de esos resultados, Gol Caracol superó los 978 millones de visualizaciones, mientras que Ditu registró 47 millones de reproducciones en los partidos transmitidos, de las cuales 6,1 millones correspondieron únicamente al encuentro entre Colombia y Suiza.

Además, los contenidos publicados en las redes sociales de Ditu alcanzaron 260 millones de reproducciones durante la Copa del Mundo. Las cifras muestran el impacto que tuvo el Mundial 2026 para Caracol, impulsado por el recorrido de la Selección Colombia y el interés que despertó el torneo entre los aficionados del país.

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