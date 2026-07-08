La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 continúa desatando reacciones entre analistas y exjugadores. Uno de los más duros volvió a ser Carlos Antonio Vélez, quien durante el programa ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports, lanzó una fuerte crítica contra el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo y contra lo que considera una cultura de conformismo alrededor del combinado nacional.

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(Vea también: Carlos Antonio Vélez no quiere otro técnico sudamericano para Colombia: hizo controversial propuesta)

Para el periodista, la derrota frente a Suiza no debe maquillarse con explicaciones relacionadas con el desgaste físico ni convertirse en un motivo de celebración, como ocurrió, según él, después de otros mundiales.

Carlos Antonio Vélez criticó la “mediocridad” por eliminación de Colombia

Durante su intervención, Carlos Antonio Vélez aseguró que lo que más le molesta es la falta de exigencia con la Selección Colombia.

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“No nos metamos mentiras. ¿Sabe qué es lo que a mí me da urticaria y a veces me da fastidio estomacal? La mediocridad. Eso sí me jode”, afirmó.

El comentarista recordó la eliminación de Colombia frente a Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 y cuestionó que, pese al fracaso deportivo, se hubiera recibido al equipo con homenajes.

“Espero que no hagan hacer un desfile, ¿no? Después del Mundial de Rusia, eliminados contra Inglaterra, hicimos un desfile. Entonces no hay exigencia. No le exigimos nada“, expresó.

Incluso aseguró que el tratamiento habría sido muy distinto si el seleccionador hubiera sido colombiano.

“Esto en manos de un técnico colombiano ya lo hubieran incendiado”, dijo.

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Carlos Antonio Vélez rechazó la excusa del cansancio

Otro de los puntos que rechazó Vélez fue el argumento del desgaste físico, utilizado por varios analistas luego de los 120 minutos disputados frente a Suiza.

Según el periodista, el cansancio afectó por igual a todas las selecciones que siguen en competencia.

“El cansancio es para todos. Hoy Argentina estaba reventada frente a un equipo físicamente más fuerte y, sin embargo, reaccionó, hizo tres goles y clasificó”, manifestó.

Además, lanzó una pulla sobre James Rodríguez: “Hay otros que no están cansados como James porque nunca jugó”, comentó.

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