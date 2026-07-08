Por: VALORA ANALITIK

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La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 abrió un nuevo debate sobre el futuro del entrenador Néstor Lorenzo. Después de caer en la definición por penales frente a Suiza, la atención pasó rápidamente del resultado deportivo a la continuidad del técnico argentino y a la vigencia de su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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Aunque la FCF no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el futuro del seleccionador, el vínculo de Lorenzo entra en su etapa final. Según la ficha pública del entrenador en Transfermarkt, el vínculo aparece registrado hasta el 31 de julio de 2026, apenas unos días después de la finalización de la Copa del Mundo.

Sin embargo, sobre la fecha exacta del vencimiento existen distintas versiones. Algunos medios colombianos han informado que el contrato finalizaría el 30 de julio de este año, mientras que el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, aseguró antes del Mundial que el proceso podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026, dependiendo de la decisión que tome la dirigencia.

Por ahora, la Federación no ha confirmado si iniciará una negociación para renovar el contrato o si dará por terminado el ciclo que comenzó en julio de 2022.

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Qué se sabe del futuro de Néstor Lorenzo en Colombia

Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica de Colombia el 9 de julio de 2022, con el objetivo de devolver al equipo a una Copa del Mundo después de la ausencia en Qatar 2022.

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Durante la preparación para el Mundial de 2026, Ramón Jesurún manifestó que la continuidad del entrenador dependería de una “evaluación del proceso” una vez terminara el torneo. El dirigente también señaló que la intención de la Federación era analizar el trabajo realizado antes de tomar cualquier decisión sobre una eventual renovación.

No obstante, declaraciones previas de Jesurún difundidas por medios nacionales indicaban que el vínculo podría extenderse hasta el cierre del año si ambas partes así lo acordaban.

Hasta el momento, la FCF no ha anunciado reuniones oficiales ni ha informado cuándo tomará una decisión sobre el futuro del entrenador argentino.

Balance de Néstor Lorenzo con Colombia tras el Mundial 2026

Más allá de la eliminación en octavos de final, Lorenzo deja uno de los ciclos con mejores números recientes de la Selección Colombia.

El técnico dirigió 51 partidos, entre oficiales y amistosos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Durante ese periodo, Colombia marcó 96 goles y recibió 44, para un rendimiento cercano al 69 %.

Bajo su dirección, la Selección consiguió la clasificación al Mundial 2026 después de ocho años de ausencia y alcanzó la final de la Copa América 2024, torneo en el que terminó como subcampeona detrás de Argentina.

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Tras la eliminación frente a Suiza, Lorenzo reconoció que a su equipo le faltó eficacia para convertir las oportunidades generadas durante el encuentro. El entrenador explicó que Colombia hizo un partido equilibrado, pero que «faltó hacer un gol», además de justificar varios cambios por el desgaste físico acumulado y el riesgo de perder jugadores por acumulación de tarjetas.

Con el Mundial ya finalizado para Colombia, la decisión sobre la continuidad del cuerpo técnico quedará en manos de la Federación Colombiana de Fútbol. Mientras no exista un anuncio oficial, el futuro de Néstor Lorenzo seguirá siendo uno de los principales temas alrededor de la Selección Colombia en las próximas semanas.

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