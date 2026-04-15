El día de la final de la Copa América 2024 fue toda una pesadilla para los colombianos, ya que antes del partido se presentaron los desmanes con gente que se metió al estadio sin boleta, incluso hasta desde los ductos de aire, luego en el partido el combinado nacional perdió frente a Argentina y después del compromiso se conoció que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, había sido detenido por las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Reeligieron a Ramón Jesurún como presidente de la FCF; solo hubo un voto en contra)

Sobre lo último, Jesurún recordó ese capítulo y dio detalles inéditos, al explicar que fue algo injusto porque él estaba representando a Colombia y su hijo solo lo estaba defendiendo de los irrespetos de las autoridades del estadio de Miami.

Y agregó: “Me dolió mucho fue porque yo estaba en representación de Colombia y eso no debió pasar. Yo como representante de Colombia debo comportarme muy bien, pero también necesito un respeto y aquí se preocuparon más por condenarme que por averiguar qué pasó“.

#LosProtagonistas | “Muy doloroso porque fue muy injusto”. La verdad, fue un incidente que no debió pasar”. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en conversación con Gustavo Gómez, recordó el momento en el que fue detenido tras la final de la Copa América 2024.… pic.twitter.com/Sg8u1VsRDW — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 15, 2026

Finalmente, Jesurún aseguró que días después fue absuelto y que incluso el juez encargado le pidió disculpas, pero se molestó porque eso si ningún medio de comunicación lo sacó, a diferencia de lo que sí pasó cuando lo detuvieron.

(Ver también: “Haremos un buen Mundial”: Lorenzo, con cero autocrítica, bajó caña a derrotas de Colombia)

Lo cierto es que Jesurún sí estuvo detenido junto a su hijo, al punto de que le tomaron la foto vestido de naranja y demás, pero afortunadamente para él quedó completamente limpio de esa situación y ahora puede seguir entrando sin ningún problema a ese país, especialmente pensando en lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.