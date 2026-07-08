Un sabor agridulce podría darle a los hinchas el ‘ranking’ de la Fifa después de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, pues pese a salir de la competición en octavos, la ‘Tricolor’ se ubica entre las mejores selecciones al estar muy cerca del top 10.

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Aunque la publicación oficial del escalafón está prevista para el 9 de julio, la Fifa ya reflejó los puntos acumulados tras los octavos de final. Colombia aparece en la casilla 11 con 1.739,89 puntos, una ubicación que le permite mantenerse a las puertas del grupo de las diez mejores selecciones del mundo.

Cómo quedó Colombia en el ‘ranking’ Fifa tras el Mundial 2026

Uno de los equipos que más provecho sacó de esta fase fue Suiza. Después de eliminar a Colombia en la definición por penales, el conjunto europeo escaló cinco posiciones y ahora ocupa el puesto 14 con 1.710,88 unidades, consolidando su ascenso en la clasificación mundial.

Así va el top 10 del ‘ranking’ de la Fifa:

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Francia, 1.925,86 pts. Argentina, 1.925,15 pts. España, 1.912,34 pts. Brasil, 1.904,92 pts. Inglaterra, 1.871,39 pts. Marruecos, 1.803,99 pts. Portugal, 1.787,85 pts. Bélgica, 1.778,36 pts. Países Bajos, 1.775,54 pts. México, 1.754,30 pts. Colombia 1739.89 puntos. Alemania 1726.22 puntos.

La corta diferencia entre México y Colombia mantiene viva la posibilidad de que la ‘Tricolor’ vuelva al selecto grupo de las diez mejores selecciones si consigue buenos resultados en los próximos compromisos internacionales.

(Vea también: “Espero que no hagan un desfile”: Vélez se resiste a que aplaudan “mediocridad” de Selección Colombia)

Más allá de la posición en el ‘ranking’, la eliminación frente a Suiza dejó varias reflexiones dentro del cuerpo técnico. El entrenador Néstor Lorenzo lamentó la falta de contundencia de su equipo, un problema que, aseguró, ya había aparecido en algunos partidos de la eliminatoria sudamericana.

“Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo de los partidos previos a la última fecha de la eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela. Veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol”, afirmó el entrenador.

Y es justamente ahora el nombre del técnico el que está sobre la mesa, pues hay quienes ya ponen en duda su continuidad y estaría siendo evaluado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Mientras tanto, la presión crece alrededor del seleccionado cafetero, pues la Copa América 2028 está a la vuelta de la esquina y crecen las expectativas de lo que será la reorganización para conseguir este título.

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