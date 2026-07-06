En medio de la controversia arbitral que ha marcado el Mundial 2026, el diputado laborista del Reino Unido Noah Law envió una carta formal al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, solicitando que se retrase la suspensión del defensor inglés Jarell Quansah luego de su expulsión en el partido de octavos de final contra México.

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La misiva, redactada en papel oficial de la Cámara de los Comunes, se produce horas después de que Inglaterra superara a México por 3-2 en un encuentro lleno de controversias, donde la roja directa a Quansah en el minuto 54, confirmada por el VAR, dejó a los ‘Three Lions’ con 10 hombres durante gran parte del segundo tiempo.

Quansah, quien milita en el Bayer Leverkusen (cedido desde Liverpool), fue expulsado por una entrada violenta sobre el mexicano Jesús Gallardo. Aunque el defensor inglés tocó primero el balón, el árbitro consideró que el seguimiento con los tacos representaba un “serious foul play”, decisión que ha sido defendida por exárbitros pero criticada por parte de la afición inglesa.

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La Federación Inglesa (FA) también evalúa acciones formales, pero el paso del diputado Law añade un componente político al asunto. En su carta, Law cita directamente el precedente reciente de Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, a quien Fifa permitió jugar contra Bélgica después de suspenderle una roja recibida ante Bosnia y Herzegovina.

“Si bien considero correcto que Jarell Quansah haya recibido esta tarjeta roja y que las normas arbitrales deban aplicarse de manera coherente, creo que sería acertado aplazar su suspensión hasta después de que concluya este Mundial”, indicó el diputado en su carta.

Acá, la carta en cuestión:

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 NEW: Labour MP Noah Law has asked FIFA President Gianni Infantino to delay Jarell Quansah’s red card suspension until after the World Cup pic.twitter.com/NQJ2Nn1URm — Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 6, 2026

El parlamentario laborista enfatizó la necesidad de coherencia en las decisiones disciplinarias de Fifa. Agregó:

“Estoy seguro de que no podremos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de un aplazamiento de la sanción, mientras que otro, en circunstancias sustancialmente similares, no lo haga”.

Law vinculó el caso con el “orden internacional basado en reglas”, un tema que menciona explícitamente en la publicación de su carta en redes sociales. El diputado argumenta que permitir a Balogun jugar tras intervención de altos funcionarios estadounidenses (incluyendo presiones reportadas del presidente Donald Trump) crea un precedente que Fifa no puede ignorar sin afectar la credibilidad del torneo.

El caso Balogun provocó fuerte malestar en Bélgica, cuya federación apeló sin éxito. Fifa suspendió la sanción del atacante estadounidense, permitiéndole estar disponible para los octavos. Esta decisión ha sido calificada de “excepcional” y ha abierto el debate sobre la igualdad de trato entre federaciones.

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