España necesitó 90 minutos de paciencia para romper la resistencia de Portugal. Cuando todo apuntaba al alargue, apareció Mikel Merino en el tiempo de reposición para marcar el 1-0 definitivo y clasificar a la Roja a los cuartos de final del Mundial 2026, dejando en el camino al equipo de Cristiano Ronaldo.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del compromiso disputado en Dallas, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Diogo Costa, que sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas.

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España salió a imponer condiciones desde el inicio. Oyarzabal avisó apenas comenzaba el encuentro y minutos después Lamine Yamal obligó a Diogo Costa a lucirse con una doble atajada que evitó el primero.

Los españoles monopolizaron la posesión y crearon las ocasiones más claras de la primera parte. Dani Olmo, Oyarzabal y Baena también estuvieron cerca de abrir el marcador, mientras que Portugal apostó por responder con transiciones rápidas lideradas por Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo.

La oportunidad más clara de los lusos llegó con un remate de Nuno Mendes que se desvió en Pedro Porro y terminó estrellándose en el travesaño, salvando a España antes del descanso.

España encontró el premio sobre el final y eliminó a Portugal

El segundo tiempo mantuvo el mismo libreto. España siguió controlando el balón, aunque le costó encontrar espacios frente a una defensa portuguesa muy ordenada.

Lamine Yamal fue uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Roja, generando varias ocasiones y provocando constantes problemas por la banda derecha, aunque sin encontrar un compañero que definiera las jugadas.

Portugal, por su parte, intentó aprovechar la velocidad de Rafael Leão y las apariciones de Cristiano Ronaldo, que tuvo un remate forzado dentro del área, bien controlado por Unai Simón.

Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, España encontró la recompensa. En el minuto 90+1, Mikel Merino apareció dentro del área para convertir el único gol del compromiso y desatar la celebración española.

España espera rival en los cuartos de final

Con este triunfo, España avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ratificó su condición de candidata al título, después de eliminar a una de las selecciones con mayor talento del torneo. El rival está entre Estados Unidos y Bélgica.

Portugal, que contó con Cristiano Ronaldo durante todo el encuentro, se despidió del campeonato pese a ofrecer resistencia durante más de 90 minutos y caer después de un Mundial bastante irregular.

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