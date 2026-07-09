Una de las mayores incógnitas que rodea a la Selección Colombia luego de la eliminación delo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es quién será el técnico del combinado nacional, pues a Néstor Lorenzo se le termina el contrato pronto y no hay certeza aún de si se queda o continúa al frente del proyecto.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ‘Juanfer’ Quintero dejó en el aire posible adiós a la Selección Colombia tras eliminación del Mundial)

Y es que el proceso de Lorenzo ha sido de altas y bajas, pues se consiguieron resultados muy importantes, como victorias sobre Alemania, Japón, Argentina y Brasil, se llegó a la final de la Copa América y más, pero al mismo tiempo siempre fueron controvertidas sus convocatorias y hubo momentos en los que el rendimiento del equipo fue muy bajo.

Ante esto, hay toda una discusión de si Lorenzo debería seguir o no pensando en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030, que será en varias sedes incluso de distintos continentes.

Lee También

Qué dijo Jesurún de Néstor Lorenzo

Ahora, todo indica que desde la cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol hay apoyo y ganas de que siga en el proceso, pues luego de la victoria sobre Congo en la segunda fecha de la Copa del Mundo, Ramón Jesurún aseguró que se sentía confiado con la decisión de renovarle el contrato.

“Lo de Néstor Lorenzo es muy claro: es el técnico hoy de nuestra selección. Esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos”, había dicho Jesurún, en diálogo con Blu Radio.

Y agregó: “El Mundial es un punto de referencia, que fue al fin y al cabo por el cual todas las selecciones contratan a sus técnicos. El objetivo es clasificatorias y llegado el Mundial, lo hemos cumplido con él, que era nuestro propósito. Ya miraremos en las próximas semanas cuál va a ser el futuro de todos”.

Sin embargo, dentro de la Federación hay personas que quieren un nuevo técnico, por lo que ahora se deben sentar los dirigentes de la entidad para tomar decisiones, pues cabe recordar que este fue el fin del ciclo de varios futbolistas y el que tome las riendas de la Selección debe asumir con mucha responsabilidad ese relevo generacional que se viene en el combinado nacional.

(Ver también: Así fue tanda de penales en la que Colombia volvió a decepcionar en un Mundial; eliminada en octavos)

Cabe recordar que el primer partido de Colombia después del Mundial será a finales de septiembre, que habrá fecha Fifa. Queda esperar si para esos días ya hay técnico definido o habrá algún encargado.

* Pulzo.com se escribe con Z