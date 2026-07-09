La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 dejó una fuerte reacción entre algunos aficionados, especialmente contra Jáminton Campaz, quien desperdició una clara opción de gol en el tiempo extra frente a Suiza. Aunque el atacante convirtió su cobro en la tanda de penales, la acción fallada durante el partido terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del compromiso.

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La oportunidad llegó sobre el minuto 115 del alargue, cuando un error de Granit Xhaka dejó a Campaz mano a mano con el arquero Gregor Kobel. El delantero de Rosario Central intentó definir de primera, pero envió el balón por encima del arco, desperdiciando la ocasión que pudo darle a la ‘Tricolor’ la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que habría enfrentado a Argentina.

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Tras el encuentro, comenzaron a circular en redes sociales mensajes de rechazo contra el futbolista, pero algunos usuarios fueron más allá de las críticas deportivas y publicaron amenazas e insultos. Una de las publicaciones más comentadas fue compartida por el periodista Camilo Pinto, quien mostró la captura de un comentario en el que un internauta amenazaba a la hija de cinco años del jugador.

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Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbeciles!! pic.twitter.com/tXwugfpzzH — CAMILO PINTO (@camiloapinto) July 9, 2026

“Entonces Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol. Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador.”, escribió Pinto en su cuenta de X, al rechazar los mensajes dirigidos contra el futbolista y su familia.

Las amenazas despertaron preocupación por el nivel de violencia que puede alcanzar la reacción de algunos aficionados tras una derrota deportiva. Pinto recordó el asesinato de Andrés Escobar después del Mundial de Estados Unidos 1994 y pidió que hechos de ese tipo no se repitan, además de exigir respeto por la integridad de los jugadores y sus familias.

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