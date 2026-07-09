Luego de la derrota frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, uno de los puntos que más les interesa a los colombianos es qué va a pasar con el equipo, ya que el técnico finaliza contrato y no se sabía con claridad quién lo podría reemplazar.

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Es más, por las controversias, cambios y demás se alcanzó a creer que no iba a renovar, por lo que ya se hablaba de qué técnico podría ser su reemplazo, pero eso ahora podría cambiar por completo.

Según el periodista César Augusto Londoño, quien lleva en el ejercicio varios años y cuenta con buenas fuentes, este jueves 9 de julio se garantizó la continuidad del técnico para el proceso de los próximos cuatro años.

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Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el periodista de Caracol Radio dijo: “Les puedo confirmar que Néstor Lorenzo seguirá siendo el técnico de la Selección Colombia”.

🚨Atención: Mi video más corto.

Para una gran noticia pic.twitter.com/3R7JTPbLPy — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 9, 2026

Esta es una noticia que emociona a muchas personas, porque consideran que el proceso va por buen camino y se pueden conseguir por fin títulos, mientras que otros aseguran que era hora de cambiar el rumbo con un entrenador más experimentado y con más disciplina europea.

Cabe recordar que Lorenzo ha dirigido un total de 51 partidos de la Selección Colombia, registrando un saldo de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas, lo que significa un rendimiento del 68.3 %. Además, alcanzó una final de Copa América luego de 23 años, que desafortunadamente se perdió con Argentina.

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Por lo pronto, queda esperar que Ramón Jesurún y la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncien oficialmente sobre esta situación, recordando que la delegación llegó apenas hace unas horas al país luego de su participación en la Copa del Mundo.

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