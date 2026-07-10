La eliminación de la Selección Colombia sigue doliendo en los aficionados, ya que pese a que comenzaron los cuartos de final, aún sigue la idea de que el combinado nacional merecía más por la forma en la que venía jugando, la calidad de los jugadores y mucho más.

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De hecho, el dolor muchas veces se convierte en críticas e incluso amenazas, lo cual no se puede permitir porque al final los jugadores son seres humanos que también pueden fallar y los principales afectados son los miembros de sus familias.

Uno de los principales señalados por esta eliminación es el atacante Jáminton Campaz, quien más allá de que marcó gol en la tanda de penales, falló una opción clara en los últimos minutos y por eso le han llovido críticas.

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Ante esto, Campaz subió un mensaje a sus redes sociales asegurando que dio todo por el país y pidiendo respeto por el momento tan complicado que está viviendo.

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En dicha publicación recibió un mensaje muy importante y emotivo de un campeón del mundo, Ángel Di María, quien le escribió un mensaje de apoyo para que siga luchando por sus sueños.

“Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país. Te quiero”, escribió el ‘Fideo’, con quien comparte equipo en Rosario Central de Argentina.

Y es que cabe recordar que en su momento Di María también fue de los jugadores más criticados de Argentina, puesto que solía lesionarse y demás en momentos importantes. Sin embargo, él siguió trabajando en silencio y fue clave en los títulos de Copa América, Finalissima y Mundial que ha ganado el cuadro ‘Albiceleste’ en los últimos años.

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De esta manera, Campaz tendrá unos días de vacaciones para recuperarse física y mentalmente, con la idea de volver lo mejor posible a su club para seguir representando a la Selección Colombia, teniendo en cuenta que tiene apenas 26 años.

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