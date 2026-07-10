La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó un sabor amargo que lamentablemente trascendió lo deportivo. Este viernes 10 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un contundente comunicado en el que alzó la voz para rechazar de manera enérgica las graves intimidaciones que ha recibido el futbolista Jaminton Campaz y su entorno cercano luego del compromiso disputado contra el combinado de Suiza.

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El ente rector del balompié nacional no se guardó nada y fijó una postura radical frente a los ataques cibernéticos y mensajes hostiles que empañan el deporte. La violencia y la intolerancia volvieron a tocar las puertas del fútbol en el país, detonando el repudio generalizado de la institución.

La FCF fue clara al manifestar su postura de cero tolerancia ante estos actos delictivos. La entidad enfatizó que el fútbol es una disciplina que debe vivirse en paz y que bajo ninguna circunstancia se pueden justificar los ataques personales por un resultado en la cancha.

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“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, reza el inicio de la misiva.

Asimismo, la federación recordó que defender los colores de la bandera nacional no debería convertir a los atletas en blancos de odio o persecución: “Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”, sentenció la FCF.

Ante la gravedad de los hechos, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol cerró filas en torno al mediocampista y al resto del plantel que disputó la cita orbital. La organización expresó su “total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general”.

Sin embargo, el pronunciamiento no se quedó únicamente en palabras de apoyo. La FCF escaló la situación al plano legal y exigió la intervención inmediata de las autoridades judiciales de Colombia para encontrar a los responsables de sembrar el miedo en los deportistas.

De forma explícita, el organismo solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar, “con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”.

En otro de los apartados clave del texto, la federación quiso recordar el inmenso sacrificio, la entrega y el patriotismo con el que tanto los jugadores como las jugadoras afrontan cada compromiso internacional. De acuerdo con la institución, portar la indumentaria de la Selección Colombia es una responsabilidad que se asume con el más alto estándar de honor.

Los futbolistas “asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país”, recordó la FCF, agregando que “cada vez que ingresan al terreno de juego lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible”.

Para finalizar, la Federación de Fútbol envió un mensaje reflexivo a toda la hinchada y a los ciudadanos, recordando la verdadera esencia de este deporte y la necesidad de separar la pasión de la agresión. El fútbol, según recalcan, debe ser una herramienta social positiva y constructiva.

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