Durante los partidos del Mundial y de las ligas más importantes del planeta, una imagen se ha vuelto sumamente repetitiva y ha despertado la curiosidad de millones de aficionados: futbolistas de élite saltan a la cancha con múltiples agujeros y roturas en la parte trasera de sus medias, específicamente en la zona de las pantorrillas.

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Figuras de la talla de Jude Bellingham, Bukayo Saka, Neymar y Kyle Walker lucen con frecuencia sus calcetines rasgados, dando una apariencia que, a primera vista, parecería descuidada o rota por el desgaste del juego.

Sin embargo, no se trata de falta de presupuesto de las marcas deportivas ni de un agüero o cábala de los deportistas. La razón es puramente médica, física y de rendimiento.

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Las marcas de ropa deportiva fabrican las medias modernas con materiales altamente elásticos y de compresión. El objetivo original de este diseño es que la prenda se adhiera firmemente a la pierna para evitar que las canilleras se muevan de su sitio durante los 90 minutos de juego y para proteger la piel de raspaduras.

No obstante, esta tecnología tiene un efecto secundario negativo para los atletas de alto rendimiento. Los futbolistas profesionales poseen una masa muscular sumamente desarrollada en los miembros inferiores. Al avanzar el partido, debido al esfuerzo extremo, los gemelos se llenan de sangre, se inflaman y se expanden de forma natural.

Es allí donde la media se convierte en un enemigo: al ser tan ajustada, comienza a actuar como un torniquete, restringiendo el flujo sanguíneo, apretando el músculo y reduciendo la flexibilidad.

Los beneficios que tienen al romper las medias

Para solucionar este problema, los utileros o los mismos jugadores toman tijeras antes de los partidos y hacen cortes estratégicos en el tejido. Los beneficios de esta práctica son determinantes para el desarrollo del juego:

Prevención de calambres y lesiones: al liberar la presión en los gemelos, los músculos pueden contraerse y estirarse sin restricciones mecánicas. Esto reduce drásticamente el riesgo de sufrir contracturas, tirones o los temidos calambres en los minutos finales del compromiso.

Mejora de la circulación sanguínea: los agujeros permiten que la sangre oxigenada fluya con mayor libertad de regreso al corazón, lo que retrasa la aparición de la fatiga muscular y acelera la recuperación en pleno partido.

Comodidad y libertad de movimiento: a nivel psicológico y físico, los futbolistas sienten las piernas mucho más “ligeras”, lo que les permite correr, saltar y cambiar de dirección sin la molesta sensación de rigidez que genera una prenda demasiado apretada.

¿Qué dice el reglamento de la Fifa?

A los organismos rectores del fútbol, como la Fifa y la International Football Association Board (IFAB), no les agrada del todo esta práctica, ya que la Regla 4 del fútbol establece que el equipamiento de los jugadores debe ser uniforme y estético.

En algunas ocasiones, los árbitros han obligado a jugadores a cambiarse las medias rotas antes de ingresar al campo. Sin embargo, debido a que se trata de un tema que impacta directamente en la salud y prevención de lesiones de los deportistas, las autoridades suelen hacer la vista gorda, siempre y cuando los agujeros no desfiguren por completo los colores del equipo ni pongan en riesgo la seguridad de los rivales.

Para evitar amonestaciones o llamados de atención visuales, algunos jugadores optan por una alternativa más sutil: recortan la media original a la altura del tobillo y utilizan abajo una media de rendimiento técnica (antideslizante) de otro material, uniendo ambas partes con cinta adhesiva del mismo color del uniforme oficial.

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