La eliminación de Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la derrota 2-0 frente a Francia, estuvo seguida por disturbios en distintos sectores de Londres (Inglaterra), donde grupos de aficionados marroquíes protagonizaron enfrentamientos con la Policía y alteraciones del orden público.

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(Vea también: Del Protectorado Francés al Mundial 2026: la historia que une a Francia y Marruecos)

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas concentradas en las calles, mientras algunos participantes lanzaban objetos y fuegos artificiales contra los agentes.

Ante la situación, las autoridades desplegaron unidades antidisturbios para controlar los incidentes y dispersar a los grupos involucrados. Según reportes de medios internacionales, un policía resultó herido durante los enfrentamientos.

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🇲🇦🇬🇧 | Incidentes en Londres tras la eliminación de Marruecos ante Francia en el Mundial. Hinchas marroquíes chocaron con la policía en Edgware Road, arrojando botellas y fuegos artificiales; hay cuatro detenidos.pic.twitter.com/LOCyrCKO7c — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 10, 2026

Los desórdenes comenzaron poco después del pitazo final que selló la clasificación de Francia a las semifinales del torneo. Mientras en París las celebraciones se desarrollaron sin mayores inconvenientes gracias al amplio dispositivo de seguridad, en algunos sectores de la capital británica la situación derivó en choques entre manifestantes y uniformados.

Londres es un campo de batalla esta noche, con disturbios protagonizados por musulmanes, incluso atacando a mujeres jóvenes que intentan cruzar por el lugar, tras la eliminación de Marruecos del Mundial de Fútbol. pic.twitter.com/vS3QGkzLAz — Dani Lerer (@danilerer) July 10, 2026

También se reportaron disturbios en los Países Bajos

Además de los hechos registrados en Londres, en varias ciudades de los Países Bajos también se presentaron incidentes atribuidos a grupos de aficionados marroquíes inconformes con la eliminación de su selección.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran quema de objetos en la vía pública, lanzamiento de fuegos artificiales y enfrentamientos con la Policía, que desplegó operativos para recuperar el control en las zonas afectadas.

En ciudades como La Haya ya se habían registrado episodios similares durante el Mundial, por lo que las autoridades mantenían un dispositivo especial de vigilancia.

Hasta el momento, las autoridades de ambos países continúan evaluando el balance de los disturbios y el número de personas involucradas, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos después del partido entre Francia y Marruecos.

⚡ #AHORA | Algunos Incidentes en La Haya, Países Bajos, tras la finalización del partido entre Marruecos y Francia. pic.twitter.com/vU7F87BkPf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 9, 2026

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