La Federación Inglesa buscó apoyarse en el precedente que marcó el polémico caso de Folarin Balogun durante este Mundial 2026. Después de la expulsión del delantero estadounidense, Estados Unidos consiguió que la Fifa suspendiera la sanción, lo que le permitió disputar el partido frente a Bélgica.

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(Vea también: Fifa respondió a las polémicas y explicó qué pasó en el caso de Balogun)

Con ese antecedente reciente, Inglaterra esperaba obtener un trato similar para Jarell Quansah, expulsado frente a México en los octavos de final. Sin embargo, el organismo rechazó el recurso y confirmó que el defensor deberá cumplir las dos fechas de suspensión contempladas en el reglamento.

Quansah será baja ante Noruega y también en una posible semifinal

La expulsión del defensor llegó a los nueve minutos del segundo tiempo frente a México, cuando entró con fuerza sobre Jesús Gallardo. El árbitro Alireza Faghani mostró la tarjeta roja directa y dejó a Inglaterra con diez hombres durante buena parte del compromiso.

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Ahora Thomas Tuchel deberá reorganizar su defensa para enfrentar a Noruega en los cuartos de final. Si los ingleses avanzan, Quansah tampoco podrá estar disponible en una eventual semifinal frente al ganador de Argentina y Suiza.

La ausencia golpea al seleccionado británico porque el futbolista había participado en los cinco compromisos del Mundial y era una pieza valiosa por su capacidad para actuar tanto como central como lateral derecho.

La jugada le salió al revés a Inglaterra

Lo que comenzó como un intento por beneficiarse del antecedente de Balogun terminó convirtiéndose en un revés para los ingleses. La Fifa mantuvo intacta la sanción y dejó claro que el caso del delantero estadounidense no sentó un precedente automático para situaciones similares.

Así, Inglaterra fue por lana y salió trasquilada: no solo no consiguió rebajar el castigo, sino que perdió a uno de sus hombres de confianza para un posible camino hasta las semifinales del Mundial, justo cuando deberá medirse con la Noruega de Erling Haaland en un duelo de máxima exigencia.

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