El enfrentamiento entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo enfrenta a dos selecciones con aspiraciones de llegar a semifinales. También pone nuevamente sobre la mesa una relación histórica que se remonta a más de un siglo y que sigue siendo parte de la identidad de ambos países.

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Cada vez que estas selecciones se cruzan en una competencia internacional, resurge el interés por entender por qué este duelo genera tanta atención. La respuesta está, en buena parte, en los 44 años en los que Marruecos estuvo bajo el Protectorado Francés, un periodo que transformó la política, la administración y buena parte de la vida del país norteafricano.

¿Qué fue el Protectorado Francés de Marruecos?

La historia comenzó en 1912, cuando se firmó el Tratado de Fez, acuerdo mediante el cual Francia estableció un protectorado sobre la mayor parte del territorio marroquí.

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Aunque el sultán continuó como máxima autoridad del Estado, el control político y administrativo quedó en manos de un residente general francés, quien dirigía las principales decisiones del gobierno.

Ese modelo se mantuvo durante más de cuatro décadas, hasta que Marruecos recuperó su independencia en 1956, poniendo fin al protectorado francés.

Una relación que sigue vigente más de medio siglo después

La independencia marcó el inicio de una nueva etapa, pero los vínculos entre ambos países continuaron siendo muy estrechos.

Las relaciones culturales, económicas y sociales crecieron con el paso de los años y Francia se convirtió en el destino de una amplia comunidad de ciudadanos de origen marroquí, lo que fortaleció aún más la conexión entre ambas naciones.

Por esa razón, cada enfrentamiento entre las dos selecciones suele tener un significado especial para millones de personas que comparten raíces, familias e historia a ambos lados del Mediterráneo.

El Mundial 2026 vuelve a poner frente a frente a dos países unidos por la historia

El partido de cuartos de final representa un nuevo capítulo de esa relación. Mientras Francia busca seguir avanzando en la defensa de su protagonismo internacional, Marruecos vuelve a demostrar por qué se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas del fútbol mundial.

Más allá del resultado, el encuentro vuelve a recordar que detrás de los 90 minutos existe una historia compartida que comenzó hace más de un siglo y que aún hoy despierta conversación cada vez que ambos países se enfrentan.

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