Mientras disputa el Mundial con Marruecos, Achraf Hakimi recibió una noticia que podría marcar uno de los momentos más complejos de su carrera fuera de las canchas. La justicia francesa confirmó que el lateral del París Saint-Germain deberá responder ante un tribunal por una denuncia de presunta violación presentada en 2023 por una joven de entonces 24 años.

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La decisión llegó luego de que una instancia de apelación rechazara los recursos presentados por la defensa del futbolista marroquí, que buscaba evitar la apertura del juicio. Aunque todavía existe la posibilidad de acudir a una instancia superior, el escenario actual acerca a Hakimi a enfrentar formalmente el proceso judicial.

El jugador, que siempre ha rechazado las acusaciones, reaccionó públicamente asegurando que ha esperado durante años la oportunidad de defenderse ante la justicia. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que siente que se ha construido una versión de los hechos que no corresponde con la realidad y manifestó su deseo de exponer su versión en los tribunales.

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¿Qué tiene que ver Mbappé?

Uno de los elementos que más llama la atención del caso es la aparición de Kylian Mbappé, amigo cercano de Hakimi y excompañero suyo en el PSG. El actual delantero del Real Madrid fue escuchado por los investigadores debido a una conversación que mantuvo con el marroquí la misma noche en que ocurrieron los hechos denunciados.

Según se conoció durante la investigación, el testimonio del atacante francés fue utilizado por la defensa como parte de los argumentos para intentar evitar que el caso llegara a juicio. Sin embargo, los magistrados consideraron que existían elementos suficientes para que el proceso continúe.

Por esa razón, Mbappé podría terminar siendo llamado a declarar durante las audiencias, en caso de que el tribunal considere necesario escuchar nuevamente su versión de los hechos.

La denuncia se originó tras un encuentro entre Hakimi y una joven con quien, según la investigación, mantenía conversaciones a través de redes sociales desde semanas antes. Las versiones de ambas partes difieren de manera significativa sobre lo ocurrido aquella noche.

Mientras la denunciante sostiene que fue víctima de una agresión sexual, el futbolista insiste en que cualquier contacto físico que existió fue consentido.

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Por ahora no existe una fecha oficial para el juicio, pero la resolución judicial supone un nuevo capítulo en un caso que ha seguido de cerca el mundo del fútbol y que ahora podría involucrar directamente a una de las mayores estrellas del deporte: Kylian Mbappé.

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