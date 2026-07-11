En un vibrante duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Inglaterra superó a Noruega por 2-1 luego de la prórroga. Jude Bellingham fue la figura del partido al anotar un doblete que selló la clasificación de los ‘Tres Leones’ a las semifinales, donde enfrentarán al ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

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El partido arrancó con alta intensidad. Noruega, que llegaba tras una histórica victoria sobre Brasil en octavos gracias a un doblete de Erling Haaland, sorprendió temprano.

Al minuto 36, Andreas Schjelderup abrió el marcador con un potente remate, asistido por Martin Odegaard, poniendo el 1-0 a favor de los nórdicos. Inglaterra, que había eliminado a México en una ajustada serie, sintió la presión, pero respondió con carácter.

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Antes del descanso, en el minuto 45+2, Jude Bellingham igualó el marcador con un golazo. Anthony Gordon fue clave en la asistencia, y el mediocampista inglés definió con precisión para el 1-1.

El tanto igualó un partido que se tornó cada vez más físico y táctico, con ambos equipos buscando el control del mediocampo. Haaland, líder de Noruega, generó peligro constante, pero la defensa inglesa, liderada por figuras como John Stones y Declan Rice, contuvo las embestidas.

Acá, el 1-1 de Inglaterra:

¡QUÉ GOL HICISTE, JUDE! Bellingham se activó en el momento justo y marcó el 1-1 de Inglaterra vs. Noruega. La pedía desde el comienzo de la jugada… ⚽ #ESPNMundial

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El partido se mantuvo empatado al final de los 90 minutos, por lo que se jugó la prórroga. En el minuto 93 del tiempo extra, Bellingham volvió a aparecer. Aprovechando un error del portero noruego Orjan Nyland, el volante del Real Madrid deslizó el balón al fondo de la red para el 2-1 definitivo.

Este tanto no solo dio la victoria, sino que confirmó el gran momento del joven inglés, quien ha sido clave en el torneo.

Acá, el gol del triunfo:

¡OTRA VEZ VOS, JUDE! Bellingham capturó un rebote y marcó el 2-1 de Inglaterra contra Noruega en el primer tiempo del alargue. ⚽ #ESPNMundial

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El encuentro no estuvo exento de polémicas. Hubo decisiones arbitrales controvertidas, incluyendo un gol anulado a Noruega por falta de Haaland en una jugada previa, y un momento inusual cuando un saque de meta inglés golpeó un cable de cámara, lo que generó reclamos pero no alteró el desarrollo. Además, Alexander Sorloth desperdició una clara ocasión de 2 contra 1 al no asistir a Haaland, un error que pudo cambiar el rumbo del partido.

Noruega deja el torneo con la frente en alto. Por primera vez en su historia, alcanzaron los cuartos de final de un Mundial, impulsados por el talento de Haaland y Odegaard. Su entrenador, Stale Solbakken, destacó el esfuerzo de sus jugadores en un grupo complicado.

Por su parte, Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, mostró solidez y capacidad de reacción. Harry Kane, aunque menos protagónico hoy, sigue siendo una pieza clave. Bellingham, con su doblete, eleva su cuenta goleadora y se consolida como uno de los mejores del torneo. Los ingleses buscarán ahora su primera final de Mundial desde 1966.

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