La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, cumplió con los pronósticos y eliminó a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3-1 en tiempo suplementario, luego de un intenso partido que terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Con este triunfo, la ‘Albiceleste’ se clasificó a las semifinales del torneo.

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(Vea también: Richard Ríos agradece el apoyo de los hinchas tras la eliminación de Colombia en octavos del Mundial 2026)

El encuentro, disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, tuvo a Lionel Messi como uno de los principales protagonistas desde el arranque. Apenas al minuto 10, Alexis Mac Allister abrió el marcador con un potente cabezazo tras un centro de esquina ejecutado por Messi.

El mediocampista argentino sorprendió a la defensa suiza y puso el 1-0 que ilusionó rápidamente a los miles de hinchas albicelestes presentes en las tribunas.

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Suiza, que había llegado a esta instancia tras eliminar a Colombia en la tanda de penales en octavos de final, mostró carácter y logró empatar el partido al minuto 67 con un gol de Dan Ndoye. El delantero suizo capitalizó una buena jugada colectiva para poner el 1-1 y forzar el tiempo extra.

El partido se volvió aún más complicado para los europeos cuando Breel Embolo recibió una segunda tarjeta amarilla por simulación, tras una revisión del VAR que dejó a Suiza con 10 jugadores durante gran parte del encuentro.

Acá, la jugada polémica:

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA. ⚽ #ESPNMundial

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En el tiempo suplementario, Argentina aprovechó la superioridad numérica y la fatiga del rival. Al minuto 112, Julián Álvarez marcó el segundo tanto argentino con un remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo derecho del arco defendido por Kobel.

Acá, el gol de Julián Álvarez:

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA? ⚽ #ESPNMundial

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Ya en el minuto 120+1, Lautaro Martínez cerró la cuenta con un gol de definición en el área chica tras un rebote, estableciendo el definitivo 3-1.

Acá, el gol de Lautaro:

¡¡A SEMIFINALES DEL MUNDIAL!! ¡¡AGÓNICO GOL DEL TORO MARTÍNEZ PARA EL 3-1 FINAL DE ARGENTINA ANTE SUIZA!! ⚽ #ESPNMundial

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El técnico Scaloni optó por rotaciones y cambios estratégicos durante el partido, incluyendo el ingreso de jugadores como Almada y el propio Martínez, quienes aportaron frescura en el tramo final. Messi, a sus 39 años, siguió siendo el eje del equipo, participando activamente en la creación de juego y siendo clave en la asistencia del primer gol.

Este triunfo representa una revancha histórica para Argentina. En el Mundial de Brasil 2014, la ‘Albiceleste’ también enfrentó a Suiza en octavos de final y avanzó gracias a un gol agónico de Ángel Di María en el minuto 117 del tiempo extra. Doce años después, el equipo argentino repitió la historia en cuartos y mantiene viva su defensa del título mundial.

Con esta victoria, Argentina se prepara para las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra.

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