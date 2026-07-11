El Mundial de la Fifa 2026 entró en su etapa más vibrante y definitiva. Luego de una intensa jornada de cuartos de final repleta de dramatismo, prórrogas y emociones al límite, quedaron definidos los cuatro equipos que mantendrán viva la ilusión de alzar el trofeo más codiciado del planeta.

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El torneo que se celebra en Norteamérica vivirá dos batallas históricas entre colosos de Europa y Sudamérica, con selecciones que ya saben perfectamente lo que significa consagrarse campeonas del mundo.

Los últimos tiquetes se sellaron este sábado 11 de julio, configurando un cuadro espectacular. La acción de las semifinales comenzará formalmente la próxima semana en territorio estadounidense, con las dos llaves programadas para definir a los grandes finalistas.

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The Semi-finals are set 👀#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

Francia vs. España: choque de gigantes en Texas

La primera semifinal pondrá frente a frente a dos de las potencias continentales más dominantes de los últimos años. La Selección de Francia medirá fuerzas ante su similar de España en un encuentro de pronóstico reservado.

El combinado francés accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Marruecos con un sólido 2-0. Por su parte, el conjunto español, que viene desplegando un fútbol de alta escuela, selló su clasificación al derrotar con categoría 2-1 a Bélgica.

Este imperdible partido se disputará el próximo martes 14 de julio y tendrá como escenario el majestuoso Estadio Dallas (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas. El pitazo inicial se dará a las 2:00 p. m.

Argentina vs. Inglaterra: una rivalidad con historia mundialista

La segunda semifinal revivirá uno de los clásicos más pasionales y con mayor carga histórica en las Copas del Mundo. La Selección de Argentina chocará contra Inglaterra en un duelo que promete paralizar al planeta fútbol.

Los británicos, liderados por un Jude Bellingham en estado de gracia, consiguieron su clasificación sufriendo al máximo en el tiempo extra, donde derrotaron 2-1 a la Noruega de Erling Haaland.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, tampoco la tuvo fácil. El equipo capitaneado por Lionel Messi tuvo que batallar durante 120 minutos en Kansas City para eliminar a una aguerrida Suiza por 3-1, gracias a los goles salvadores de Julián Álvarez y Lautaro Martínez durante la prórroga.

Esta electrizante llave se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en el imponente Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), en el estado de Georgia, también programado para las 2:00 p. m.

Los dos combinados que logren salir airosos de estos duelos de titanes obtendrán el pasaporte directo a la gran final de la Copa del Mundo, la cual se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium), mientras que los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.

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