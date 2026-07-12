La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial dejó varias imágenes llamativas, pero una de las que más llamó la atención ocurrió durante el primer tiempo del compromiso frente a Suiza, cuando Lionel Messi protagonizó un tenso intercambio con el árbitro portugués João Pinheiro.

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El capitán de la ‘Albiceleste’ se acercó al juez para reclamar una decisión y, en medio del diálogo, le pidió que mantuviera el respeto mientras conversaban, según quedó registrado por las cámaras de la transmisión.

Qué le dijo Messi al árbitro João Pinheiro

De acuerdo con las imágenes difundidas, Messi elevó el tono de su reclamo mientras conversaba con el árbitro.

“Háblame bien, no faltés el respeto. A mí, háblame bien. Yo te hablé bien”, se escucha decir al capitán argentino.

Posteriormente, el futbolista insistió en su reclamo y volvió a exigirle al juez que le hablara con respeto durante el desarrollo del encuentro.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.

Por qué la designación del árbitro generó comentarios

La presencia de João Pinheiro al frente del compromiso ya había despertado comentarios antes del pitazo inicial.

Según distintos análisis deportivos, la Comisión de Árbitros de la Fifa optó por designar a un juez europeo para un partido en el que participaba una selección del mismo continente, una decisión que rompió con el criterio de neutralidad geográfica que suele aplicarse en este tipo de torneos.

Pinheiro, de 38 años, llegó al compromiso tras dirigir otros encuentros del Mundial y es reconocido por un estilo de arbitraje con fuerte apego al reglamento y alta intervención disciplinaria cuando los partidos aumentan de intensidad.

Argentina eliminó a Suiza y jugará las semifinales

Más allá del cruce entre Messi y el árbitro, Argentina consiguió imponerse 3-1 en el tiempo suplementario y selló su clasificación a las semifinales del Mundial.

Con ese resultado, la selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del torneo.

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