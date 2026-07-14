La Fifa estudia una nueva revolución para el Mundial. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que se analizará la posibilidad de que la edición de 2030 se dispute con 64 selecciones, una propuesta que ampliaría nuevamente el número de participantes tras el estreno del formato de 48 equipos en el Mundial de 2026.
Según explicó Infantino, la iniciativa será evaluada una vez concluya la Copa del Mundo que actualmente se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. En ese momento, los órganos competentes de la Fifa debatirán si el campeonato puede seguir creciendo y dar cabida a más países.
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“Es un tema que se ha examinado y debatido en los comités correspondientes una vez que termine este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”, dijo en entrevista con Bluewin, medio suizo.Lee También
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El dirigente aseguró que el objetivo es continuar impulsando un torneo cada vez más incluyente. En ese sentido, señaló que el organismo revisará la propuesta con la intención de mantener abierta la posibilidad de que “todos puedan participar”, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el tema.
La discusión surge después del histórico cambio implementado en el Mundial de 2026, que pasó de 32 a 48 selecciones. Esa modificación también incrementó el número de partidos, al pasar de 64 encuentros en el formato anterior a un total de 104 compromisos, permitiendo una mayor representación de las diferentes confederaciones.
Si la propuesta recibe el visto bueno, el Mundial de 2030 marcaría un nuevo hito al reunir a 64 equipos. Esa edición tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales en el marco de la conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo.
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