La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a protagonizar la controversia por sus comentarios sobre Kylian Mbappé, esta vez durante una sesión ordinaria del Senado de Paraguay, donde lanzó nuevos ataques contra el delantero francés.

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En medio de su intervención, la congresista retomó el episodio ocurrido al final del partido entre Paraguay y Francia en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que el jugador tuvo un comportamiento irrespetuoso con el arquero Orlando Gill.

El nuevo ataque de Celeste Amarilla contra Mbappé

Durante su discurso, Amarilla afirmó que Mbappé se negó a darle la mano al guardameta paraguayo y que le gritó en la cara tras el compromiso.

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Además, elevó el tono de sus declaraciones al referirse al atacante francés con un insulto durante su intervención ante los demás senadores.

😡 Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, carga nuevamente contra Mbappé ❌ “Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara a Orlando Gill” 📻 #PartidazoCOPE

pic.twitter.com/EIDkNVUcoS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2026

Qué pasó entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé

Las nuevas declaraciones llegan después de que Amarilla ya hubiera provocado una fuerte controversia internacional por sus comentarios sobre Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial.

En esa ocasión, el delantero francés respondió con una carta abierta en la que calificó a la senadora como una persona “despreciable” e “indigna de su cargo”, además de señalar que sus palabras eran racistas.

La controversia también motivó un pronunciamiento del Gobierno paraguayo, que tomó distancia de las declaraciones de la congresista, mientras diferentes sectores cuestionaron el impacto que estas tuvieron sobre la imagen del país.

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