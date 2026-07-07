La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sigue escalando. Después de que el delantero francés la señalara de racismo y la calificara como una mujer “despreciable e indigna de su cargo”, la congresista respondió con nuevas declaraciones en las que incluso le lanzó una advertencia.

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(Vea también: Mbappé arremete contra senadora paraguaya tras comentario racista: “No representa a su país”)

Durante una entrevista, Amarilla aseguró que el jugador debe “cuidarse de los paraguayos” y recordó el caso del exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien estuvo privado de la libertad en Paraguay en 2020.

“Que se cuide de los paraguayos”, dijo Celeste Amarilla

La senadora afirmó que Mbappé debe leer la carta que le envió tras la controversia y aprovechó para enviarle un nuevo mensaje.

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“Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta si sabe leer, y le diría que se cuide de los paraguayos, no te metas con los paraguayos Mbappé, aquí ya le metimos preso a Ronaldinho”.

Amarilla también sostuvo que analiza otras acciones contra el futbolista.

“Yo sí te puedo ganar, violencia de género, violencia política contra la mujer, eso es grave”.

🔶 Celeste Amarilla expresa su postura en el caso Kylian Mbappé. Posteos generaron repercusión mundial 🔶 “Que Mbappé lea mi carta y que se cuide de los paraguayos. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito”, senadora Celeste Amarilla (PLRA).#MóvilABC – @MarielaFretes2.… https://t.co/3FRghCUk34 pic.twitter.com/KYq5kMlTtY — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) July 7, 2026

La pelea comenzó tras el Francia-Paraguay del Mundial

La controversia se originó luego de la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras ese encuentro, Amarilla publicó comentarios contra Mbappé que provocaron un amplio rechazo por sus referencias al origen camerunés del delantero.

La respuesta del capitán francés no tardó en llegar. Mbappé aseguró que la senadora era una mujer “despreciable e indigna de su cargo”, la acusó de promover el racismo y afirmó que sus palabras terminaron afectando la imagen de Paraguay.

Posteriormente, la Federación Francesa condenó las declaraciones de la congresista por considerarlas racistas, mientras que el Gobierno paraguayo tomó distancia de sus pronunciamientos.

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