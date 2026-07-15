El regreso de un ídolo. Luego de nueve años, en los que jugó en River Plate siendo gran figura, el guardameta argentino de 39 años de edad, Franco Armani, regresa a Atlético Nacional para cerrar su carrera de la mejor manera posible.

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Cabe recordar que este es de los arqueros más importantes en la historia del club, ya que de su mano se consiguieron resultados muy importantes, sobre todo el título de Copa Libertadores de 2016.

Eso le permitió precisamente llegar al equipo de Buenos Aires, pero luego de años muy buenos y de sumar también títulos muy importantes, regresará para cerrar el círculo como siempre lo soñó.

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Es más, todo está cerca de ser oficializado, pues en la mañana de este miércoles el arquero aterrizó en el aeropuerto de Rionegro para finalizar los trámites de su vinculación.

Así fue la llegada del histórico arquero:

La llegada de Franco Armani a Medellín para volver a jugar con Atlético Nacional. Lo vieron en directo en mi canal de https://t.co/RFq5GtG9fV. ¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/WQx41MVykx — Juan David Londoño (@juandl84) July 15, 2026

De esta manera, se espera que en las próximas horas se haga oficial la contratación del jugador, pues ahora presentará exámenes médicos y posteriormente firmará el contrato para ser presentado a la afición en los próximos días.

Es más, se espera que Armani se ponga a punto pronto para ser el titular del equipo, recordando que Ospina y Harlem Castillo no siguen en la institución y por eso es necesario que este arquero esté en las mejores condiciones justamente para el primer encuentro, que será el próximo sábado, 25 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde frente a Boyacá Chicó.

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Cómo le fue a Franco Armani en Atlético Nacional

Cabe destacar que este es de los arqueros más importantes del club antioqueño, destacando que atajó 249 encuentros en todas las competiciones, consiguiendo un total de 13 títulos, entre los que destacan la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017.

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