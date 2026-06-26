El semestre de Atlético Nacional fue un golpe duro para la institución, ya que toda la planificación del inicio del semestre no salió como todos esperaban porque los resultados no fueron para nada buenos.

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De hecho, por más de que el club hizo un esfuerzo económico por traer refuerzos y demás, el semestre comenzó con la decepcionante eliminación de la Copa Sudamericana vs. Millonarios en el Atanasio Girardot de Medellín, que afectó la relación con los aficionados.

Luego, en la Liga BetPlay, Nacional fue el requipo más regular, sumando muchos puntos y superando las fases sin ningún inconveniente. Sin embargo, en la final, perdió con Junior y eso nuevamente significó otra desilusión para los aficionados.

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Ante esto, mucho ha variado en este mercado de transferencias y ahora hasta un ídolo del club podría salir del club.

Qué equipo quiere a Edwin Cardona

Según informó el periodista Felipe Sierra, quien sigue de cerca la actualidad de los equipos del fútbol colombiano, pese a que Cardona tiene una opción de renovar con Nacional, una propuesta de Perú lo tendría pensando qué hacer en el futuro.

Y es que el comunicador agregó que se trata de Universitario, equipo de Lima, el que le hizo una oferta y ahora avanzan las negociaciones para determinar su llegada al fútbol peruano, que sería su primera experiencia en ese país.

🚨 Exclusiva: Edwin Cardona (33) finaliza en los próximos días su contrato con #AtléticoNacional y tiene la opción de renovar. Sin embargo, #Universitario ya le hizo una oferta y están en negociaciones para su llegada a Perú. 🟢⚪️ 🤙🏼 @Gustavo_p4 pic.twitter.com/uuLp43bnJ4 — Pipe Sierra (@PSierraR) June 26, 2026

Cabe recordar que Cardona tiene 33 años, por lo que aún tiene varias temporadas por delante para seguir destacando tanto a nivel local como internacional, algo que no ha podido hacer con la misma regularidad de antes en el equipo antioqueño.

(Ver también: Hasta cuándo tiene contrato Alfredo Morelos con Atlético Nacional; ¿seguirá en el club?)

Dónde ha jugado Edwin Cardona

De confirmarse este fichaje, esta sería la primera experiencia de Cardona en el fútbol peruano, recordando que además de Nacional ha jugado en los siguientes equipos:

Independiente Santa Fe.

Junior de Barranquilla.

Monterrey.

Boca Juniors.

Pachuca.

Tijuana.

Racing.

América de Cali.

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