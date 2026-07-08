Franco Armani estaría muy cerca de cerrar uno de los regresos más esperados por los hinchas de Atlético Nacional. Según informó el diario deportivo argentino Olé, el arquero rescindirá su contrato con River Plate seis meses antes de su vencimiento para regresar al club antioqueño.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lucas González renuncia a Deportes Tolima y es confirmado como nuevo técnico de Atlético Nacional)

De concretarse, el guardameta volverá al equipo con el que ganó la Copa Libertadores de 2016 y se convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución.

Por qué Franco Armani dejaría River Plate

De acuerdo con Olé, la decisión tomó fuerza luego de que el arquero perdiera protagonismo en el equipo argentino.

El medio señaló que Franco Armani tenía contrato hasta finales de año y que el escenario más probable era que se despidiera al terminar la temporada. Sin embargo, el panorama habría cambiado y el experimentado portero optó por adelantar su salida para regresar a Medellín.

El legado que deja Armani en River

Durante su paso por River Plate, Armani se consolidó como uno de los arqueros más importantes en la historia reciente del club.

El guardameta conquistó diez títulos, fue una de las figuras de la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 frente a Boca Juniors en Madrid y se ganó un lugar entre los grandes referentes de la institución.

El posible regreso de Armani también coincide con la salida de otro histórico del club, David Ospina.

El arquero argentino dejó una huella imborrable en Atlético Nacional, especialmente por haber sido una de las grandes figuras del equipo campeón de la Copa Libertadores de 2016.

Si la operación se concreta, el portero regresará a Medellín para cerrar su carrera deportiva en el club que impulsó definitivamente su trayectoria y le abrió las puertas de la Selección Argentina.

* Pulzo.com se escribe con Z