El histórico exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, rompió el silencio tras conocerse un duro revés judicial en su contra. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado decretó la extinción de dominio sobre un megapredio de su propiedad ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en la ciudad de Medellín. Según una primicia revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la propiedad actualmente se encuentra completamente en ruinas tras una batalla en los estrados que se prolongó por décadas, y su avalúo comercial alcanza los 1.200 millones de pesos.

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La decisión judicial, fechada el pasado 3 de julio de 2026, señala que la propiedad estuvo involucrada en un esquema de testaferrato utilizado por miembros del Cartel de Medellín para ocultar bienes de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades. Las investigaciones, que venían desarrollándose desde marzo de 2003, determinaron que el inmueble fue adquirido inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien servía como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada.

Un estudio grafológico clave descubrió que se falsificó una firma en una escritura pública, facilitando una cadena de traspasos sospechosos que terminó con el bien a nombre de José René Higuita y su esposa, Magnolia Regina Echeverri. El caso estalló originalmente tras una denuncia de Albeiro de Jesús Cuartas Castañeda, quien expuso ante la justicia que dentro de ese predio se llegaron a cometer graves casos de tortura.

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Frente a este escándalo, el ‘Loco’ Higuita publicó un enérgico comunicado en su cuenta de X y entregó declaraciones detalladas a Blu Radio para defender su inocencia. El exdeportista explicó que compró la vivienda en 1992 por una suma de 33 millones de pesos mediante una permuta, entregando dos apartamentos de su propiedad a una mujer llamada María Victoria Henao.

Higuita enfatizó que, según los propios archivos de la Fiscalía expuestos dentro del proceso, la mujer no tenía ningún antecedente ni investigación penal vigente para la época de la compra, por lo que actuó de buena fe. “Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, subrayó.

Durante la entrevista radial, Higuita dio detalles sobre la misteriosa vendedora, indicando que no sabe si está viva o si la mataron. Sin embargo, ratificó que un juez citó a varios testigos hace unos meses y que, a pesar de las dudas que genera el enredo, confía plenamente en la legalidad de sus actos del pasado.

Al ser cuestionado sobre si se arrepiente de haber mantenido relaciones cercanas con integrantes del Cartel de Medellín, el exguardameta fue tajante: “No, estoy en un momento difícil, pero una cosa no tiene que ver con la otra. No tengo dudas de la persona que he sido, puedo mirar a todos a los ojos. La amistad que adoptamos en esos momentos, con esas circunstancias, pues no; cada ser humano es responsable de sus actos. Yo soy amigo de todo el que quiera llegar a mí”.

Finalmente, recordó el traumático episodio violento que lo obligó a abandonar esa vivienda en los años noventa: “En esa casa me tiraron una granada, entonces me vine para Guarne y empecé de cero. Ahora estoy dando la pelea y con argumentos”.

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