Un juez especializado ordenó la extinción del derecho de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, que aparecía registrado a nombre del exarquero René Higuita y un familiar, según informó Caracol Radio.

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De acuerdo con el medio, la decisión judicial concluyó que el predio hacía parte de un esquema de testaferrato utilizado para ocultar bienes adquiridos con recursos del extinto Cartel de Medellín.

Juez concluyó que el inmueble tenía origen ilícito

Según Caracol Radio, el fallo fue emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con esa investigación, la propiedad habría sido adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, a quien la Fiscalía señaló como presunto testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo “Kiko” Moncada, identificados por el ente acusador como integrantes del extinto Cartel de Medellín.

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Posteriormente, indicó el medio, el inmueble pasó por varias transferencias hasta quedar registrado a nombre de Higuita y un familiar.

Fiscalía presentó pruebas sobre la ruta del inmueble

Caracol Radio señaló que durante el proceso la Fiscalía aportó documentos, testimonios y peritajes para reconstruir el historial de la propiedad.

Entre los elementos valorados por el juzgado figuró un estudio grafológico que, según la investigación, concluyó que una de las firmas consignadas en una escritura pública no correspondía a su supuesto autor.

Para el despacho judicial, esos elementos permitieron establecer, de manera preliminar dentro del proceso de extinción de dominio, que las sucesivas transferencias buscaban ocultar el origen ilícito del bien, de acuerdo con la información conocida por ese medio.

El inmueble pasará a la SAE

Como consecuencia de la decisión, el inmueble quedará bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de gestionar los bienes afectados por procesos de extinción de dominio.

Este mecanismo permite que el Estado recupere bienes vinculados con actividades ilícitas, independientemente de que exista o no una condena penal contra quienes figuren como propietarios o poseedores.

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