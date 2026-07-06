La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, aparece entre los aspirantes a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, uno de los cargos con mayor influencia en esa corporación. La elección está prevista para el próximo 20 de julio, cuando también se definirán las nuevas mesas directivas del Legislativo.

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De acuerdo con El Tiempo, Morales integra el listado de 39 candidatos admitidos para competir por el puesto, desde el cual se administran los procesos de contratación de la Cámara y la destinación de los recursos asignados a esa corporación durante el periodo 2026-2028. La ministra llegó al Gobierno en junio de 2025 para reemplazar a Luis Carlos Reyes, luego de acercamientos entre la Casa de Nariño y el Partido Liberal con el propósito de fortalecer la participación de esa colectividad en el gabinete.

La candidatura de Morales es impulsada por un grupo de congresistas liberales conocido como las ‘Sin Piedad’, sector que ha acompañado varias de las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. No obstante, ese respaldo podría no ser suficiente, pues varios integrantes del liberalismo buscan ahora el apoyo de la bancada del Pacto Histórico para consolidar los votos necesarios durante la elección.

¿Por qué es clave la Dirección Administrativa de la Cámara?

La disputa no será sencilla debido a que el actual director administrativo, John Abiud Ramírez, ha conservado el respaldo de las mayorías desde 2020. Sin embargo, su nombre también ha estado en el centro de la discusión por las investigaciones relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), contexto que podría influir en la decisión de algunos congresistas.

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Finalmente, entre los aspirantes también aparecen el excongresista liberal Norbey Marulanda, el exalcalde de Bosconia Juan Enrique Aaron y Diego Enrique Ramírez, jefe de división de la Dirección Administrativa. Mientras tanto, las diferentes bancadas intensifican las conversaciones para definir la distribución de cargos y comisiones en el nuevo Congreso, un escenario en el que esta elección también tendrá un peso importante.

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